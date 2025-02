Tutkijoiden kummallinen havainto: Maapallon ydin muuttaa muotoaan

Maapallon ydin on muuttanut muotoaan viimeisen 20 vuoden aikana, uudessa tutkimuksessa esitetään. Asiasta kertoo BBC.

Pääosin raudasta ja nikkelistä koostuva ydin muodostuu kahdesta osasta: sulasta ulkoytimestä ja kiinteästä sisäytimestä. Sisäydin pyörii ulkosydämen sisällä ja tuottaa siten Maan ympärille magneettikentän, joka suojaa planeettaa auringon säteilyltä.

Tähän asti on ajateltu, että ydin on pallon muotoinen. Nyt tutkijat uskovat kuitenkin, että ydin on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana epämuodostunut, ja sen muoto saattanut muuttua jopa sadalla metrillä.

Muutos on tapahtunut kohdassa, jossa sisäydin ja ulkoydin kohtaavat.

Tutkijat ovat aiemmin havainneet, että sisäydin on mahdollisesti hidastanut pyörimisvauhtiaan. Tutkijat havaitsivat ytimen muodonmuutoksen pyörimisvauhtia tutkiessaan.

Käytännössä ytimen tutkiminen on vaikeaa, sillä se sijaitsee tuhansien kilometrien päässä kaikkien instrumenttien saavuttamattomissa. Ydintä tutkitaankin mittaamalla maanjäristysten aiheuttamia aaltoliikkeitä. Kulkiessaan planeetan ytimen läpi aallot paljastavat, minkätyyppisen materiaalin läpi ne liikkuvat.

Nyt tehdyssä tutkimuksessa käytettiin dataa maanjäristyksistä vuosien 1991 ja 2023 väliltä.

Tutkimukseen osallistunut Etelä-Kalifornian yliopiston professori John Vidale arvelee muodonmuutoksen johtuvan epätasaisesta painovoimakentästä ytimen ympärillä. Lisäksi muutoksilla voi olla yhteys Maan magneettikenttään.

– Magneettikentässä on ollut nykimistä useaan otteeseen viime vuosikymmeninä, ja haluaisimme tietää liittyykö se siihen, mitä näemme sisäytimen rajoilla, Vidale pohtii.

Suuria vaikutuksia ytimen muutoksella ei maanpinnalla ole kuitenkaan odotettavissa. Lisäksi Vidale myöntää, että tutkijat eivät ole välttämättä tulkinneet muutoksia sataprosenttisen oikein.

– Todennäköisesti tämä löytö ei vaikuta jokapäiväiseen elämäämme mitenkään, mutta haluamme todella ymmärtää, mitä maapallon ytimessä tapahtuu, Vidale kommentoi.