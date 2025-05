Tutkijan varoitus SK:ssa: Suomessa ei ole jatkossa hyväkuntoisia 50-vuotiaita

Kansanterveyden tutkija Tommi Vasankari on huolissaan suomalaisten terveydestä, kertoo Suomen Kuvalehti.

Vuonna 2022 UKK-instituutti julkaisi Vasankarin johdolla vertaisar­vioidun tutkimuksen, jonka mukaan liikkumattomuus maksoi valtiolle noin 4,7 miljardia euroa vuodessa.

Kun sitten pääministeri Petteri Orpon hallitus vuonna 2023 julkaisi Suomi liikkeelle- ohjelman, jonka tarkoituksena oli lisätä liikuntaa jokaisessa ikäryhmässä, Vasankari riemastui, artikkelissa kerrotaan. Hän kuitenkin lopulta pettyi hieman; niin hienoa kuin olikin saada aiheesta kirjaus hallitusohjelmaan, sisälsi se vain yksittäisiä hyviä toimenpiteitä. Kokonaisvaltaisempi strategia jäi yhä uupumaan.

Vasankari arvioi, että Suomessa kaksi kolmesta naisesta ja kolme neljästä miehestä on ylipainoinen tai lihava vuonna 2050. Ylipainoinen on, jos painoindeksi ylittää 25. Lihava, jos se on yli 30. Samaa sanomaa ovat kielineet vuosittaiset varusmiesten paino- ja kuntomittaukset.

Vasankarin mukaan Suomessa ei enää vuonna 2040 ole juurikaan hyväkuntoisia 50 vuotta täyttäneitä miehiä.

– Sairaudet lisääntyvät, työurat lyhentyvät, ennenaikaiset eläköitymiset yleistyvät, työn tuottavuus heikentyy ja jopa maanpuolustus kärsii. Huolestuttavinta on, että varusmiespalveluksen suorittaa enää reilut 60 prosenttia ikäluokasta, Vasankari toteaa.

Hänen keinovalikoimansa asian ratkaisemiseksi on moninainen, jopa kova.

– Yleinen asevelvollisuus pitäisi ulottaa kaikkiin nuoriin, sillä se on mainio kuntokoulu, jossa opitaan oikea ruokarytmi, saadaan liikuntaa ja opitaan nukkumaan oikein, Vasankari ehdottaa.

Hän kuitenkin, muistuttaa, että vanhat tavat palaavat nopeasti varusmiespalveluksen jälkeen.

– Siksi reserviläiset olisi syytä kutsua kertaukseen viiden vuoden välein, hän jatkaa.

Erityisen tärkeäksi Vasankari kokee, että arjesta olisi tehtävä rankempaa.

Vasankari pitäisi hyvänä ideana myös perustaa työpaikkaruokaloiden kaltaisia ”kansanruokaloita”, joista kaikki voisivat hakutessaan ostaa terveellistä ja edullista ruokaa. Sen lisäksi hallituksen tulisi hänen mukaansa poistaa arvonlisävero terveelliseltä ruolta. Lisäksi hänestä epäterveellisen ruoan arvonlisävero tulisi suoraan kaksinkertaistaa ja lisätä myös erilliset suola-, sokeri-, ja rasvaverot.

– Verokiilaa vain pirusti. Kyllä kukkaro tekee lopulta valinnan, Vasankari sanoo.

Liikunnan osalta hän jakaisi ihmisille ”kansanmittareita” eli yksinkertaisia liikettä ja askelia mittaavia laitteita. Niiden on Vasankarin mukaan todettu lisäävän liikettä jopa tuhansilla askelilla päivässä.

Hän muistuttaa, että liikuntaa on helppo edistää, mutta ravintoa on vaikeampi muuttaa.

– Maataloustuottajat ja elintarviketeollisuus ovat vanhoja pelaajia, ja heidän ääntään kyllä kuunnellaan. Minuun ei ole koskaan yritetty vaikuttaa niin suoraan kuin 2010-luvulla, jolloin olin kolme vuotta valtion ravitsemusneuvottelukunnan jäsen, hän kertoo.

Vasankari iloitsee siitä, että liikunta on noussut osaksi keskustelua, mutta hänen mielestään aivan liian hitaasti. Eniten hän pelkää, että mitään aitoa muutosta ei tapahdu.