Tutkijan ohje: Näin kuuntelet Vladimir Putinin puheita

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Edward Hunter Christie kertoo Twitterissä vinkin, miten Venäjän presidentti Vladimir Putinin puheita kannattaa kuunnella.

– Tavallinen nyrkkisääntöni Putinin puheissa on, että 50 prosenttia niissä esitetyistä väitteistä on 180 asteen valheita tai niissä on merkittävää vääristelyä, hän kirjoittaa.

Sotaa aloittaessaan Putinin valheiden määrä kasvaa tutkijan mukaan jopa 90 prosenttiin.

Christie nostaa esimerkkinä viimeaikaisista valheista Putinin väitteen, että kylmän sodan aikana kukaan ei ollut canceloimassa eli mitätöimässä muita kulttuureita. Ukrainalainen toimittaja Volodymyr Yermolenko tyrmää tämän.

– Kiovassa kylmän sodan aikana sinulla ei ollut mahdollisuutta saada kirjaa nykyajan saksalaiselta, ranskalaiselta tai amerikkalaiselta filosofilta, Yermolenko twiittaa.

Mikäli Neuvostoliitossa kansalainen halusi lukea länsimaista kirjallisuutta, Yermolenkon mukaan tuli matkustaa Moskovaan erityiseen kirjastoon, josta asiaankuuluvalla luvalla sai lainaksi länsimaisia kirjoja pariksi tunniksi.

– Näin isäni teki, kun hän alkoi lukea saksalaisten filosofien teoksia 1970-luvulla.

Länsimainen kulttuuri, kuten musiikki ja elokuvat, olivat ylipäätään tarkasti rajoitettuja Neuvostoliitossa. Monet länsimaiset kulttuurituotteet olivat kokonaan kiellettyjä maassa, sillä valtionjohto katsoi ne liian länsimielisiksi ja neuvostovastaisiksi.

– Mitä kauempana olit Moskovasta, sitä kielletympää se oli, Yermolenko tviittaa.

My usual rule of thumb with a Putin speech is that 50% of the claims made are 180 degree lies or significant distortions (goes up to 90% when he's initiating war).

Here's just one claim taken apart by an expert. https://t.co/rkQA1HCYVr

— Edward Hunter Christie (@EHunterChristie) October 28, 2022