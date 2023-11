Tutkijan mukaan Venäjä uhkasi Suomea 1,3 miljoonalla tulijalla 2015-2016

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak sanoo yhteisöalusta X:llä, että Venäjä uhkasi voivansa lähettää Suomeen noin 1,3 miljoonaa ihmistä vuosina 2015-2016.

– Muistutan, että 2015/16 -rajatulijakeississä Suomen poliitikot ja turvallisuusviranomaiset vastaanottivat uhkauksen Venäläisiltä: Voimme lähettää n. 1,3 miljoonaa ihmistä Suomeen, riippuen käyttäytymisestänne. Varoitus on siis annettu.

Viestiketjussaan Salonius-Pasternak kirjoittaa, että vaikuttaa siltä, että ”joku Venäjällä” testaa nyt sitä, mitä Suomi on oppinut vuosien 2015-2016 turvapaikanhakija-aallosta.

Tutkijan mukaan vuoden 2016 alussa Suomen pohjoisiin rajanylityspisteisiin alkoi tulla Venäjältä turvapaikanhakijoita, joista haastatteluissa selvisi, että he ovat asuneet Venäjällä jo 5-10 vuotta, eivätkä siis kuuluneet vuoden 2015 yleiseen siirtolaisaaltoon.

– Tämä ei olisi voinut tapahtua ilman venäläisviranomaisten apua.

Virta loppui loppui kuin seinään, kun Shengen-sopimuksen noudattamisesta päästiin sopuun. Tätä ennen Venäjä kuitenkin Salonius-Pasternakin mukaan esitti uhkauksensa 1,3 miljoonasta tulijasta ja laajensi sen koskemaan Eurooppaa, jonne voisi tulla Venäjän lähettämänä yhteensä 10 miljoonaa siirtolaista.

Salonius-Pasternak muistuttaa ketjussaan, että noin viisi vuotta uhkauksen jälkeen nähtiin Puolassa, Latviassa ja Liettuassa samankaltainen operaatio. Vuonna 2021 Valko-Venäjältä tuli Liettuan, Latvian ja Puolan rajalle suuri määrä kolmansien maiden kansalaisia.

Suomessa viime vuoden kesällä voimaan tullut rajavalvontalain muutos mahdollistaa paremman puuttumisen tilanteisiin, joissa turvapaikanhakijoita käytetään hybridivaikuttamisen välineenä.

Salonius-Pasternakin mukaan sisäministeri Mari Rantanen (ps.) lähetti operaation orkestroijille tänään yksiselitteisen viestin siitä, että toimiin rajalla ryhdytään ja tilannetta ei tulla päästämään 2015-2016 tilanteen kaltaiseksi.

