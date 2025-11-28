Tutkijan mielestä liikemiehiä ei tulisi päästää kansainväliseen politiikkaan

Kiovassa toimivaa Institute for the Transformation of Northern Eurasia-tutkimusinstituuttia johtava politiikan tutkija Volodymyr Horbatš sanoo virolaisen uutissivuston Delfin haastattelussa, että hän kuvailisi Steve Witkoffin keskusteluita venäläisedustajien kanssa salaliitoksi. Vuodetuista keskusteluista selvisi, kuinka Witkoff ohjeisti venäläisiä saamaan tahtonsa läpi.

– On selvä, että [Donald] Trumpin hallinnolla ja erityislähettiläs Witkoffilla bisnesklaanin edustajana on omat etunsa ja preferenssinsä. Ja niissä eduissa on kyse liiketoiminnan harjoittamisesta Venäjän federaation ja venäläiskumppanien kanssa, arvioi Horbatš ja jatkaa:

– Kyseinen tapaus on jälleen esimerkki siitä, miksi liikemiehiä ei tulisi päästää politiikkaan, erityisesti kansainväliseen politiikkaan. Muutoin henkilökohtainen etu osoittautuu väistämättä ihmiskunnan etua oleellisemmaksi.

Horbatš huomauttaa, että ”Ukrainan vastarinta Venäjän aggressiolle estää Donald Trumpia ja Steve Witkoffia tekemästä bisnestä Vladimir Putinin kanssa”.

– Ja näin he katsovat, että tämä este tulee keinolla millä hyvänsä poistaa. Ja tarkalleen sitä he nyt tekevätkin.

Horbatš kommentoi mahdollista Ukrainan ja Venäjän rauhansopimusta, että ”kaikki tähänastiset stereotypiat siitä, mikä on mahdollista ja mikä mahdotonta, on jo murskattu”.

– Joten jos ei nyt niin, ainakin jollain myöhemmällä neuvottelukierroksella voidaan jotain todellakin allekirjoittaa tai vahvistaa. Mutta toivon edelleen, että tämä tietovuoto kykenee vähintään väliaikaisesti pysäyttämään Trumpin ja Putinin suunnitelmat. Ja ettei Ukrainalle pakotettaisi ”rauhansopimuksena” tosiasiallista antautumista.

Tutkija toteaa, että Putin jatkaa sotaa niin kauan kuin hänellä on voimavaroja siihen, koska silloin hän uskoo olevansa valta-asemassa ja jatkaa.

– Ja Ukrainalla omalta osaltaan ei ole muuta mahdollisuutta kuin pistää vastaan. Se voi vielä kestää jonkin aikaa, mutta yleisesti ymmärrämme, että tämä sota ei voi jatkua ikuisesti. Ennemmin tai myöhemmin se loppuu.

”Oleellista on, että Ukrainan suvereniteetin loukkaamisesta puhutaan avoimesti”

Horbatš mainitsee ongelmana Yhdysvaltain rauhansuunnitelmien yksityiskohdat.

– Kun mennään yksityiskohtiin, alkaa kaupankäynti. Ja kaupankäynti perustuu Venäjän näkökantoihin – Venäjän laatimaan luonnokseen, Venäjän uhkavaatimukseen. Kyse on käytännössä Venäjän federaation uhkavaatimuksen ehdoista, joita Ukrainan tulee alkaa täyttää – ja USA alkaa pakottaa meitä, jotta ne täyttäisimme.

Horbatš painottaa, että tällöin ei ole sillä väliä, määrätäänkö Ukrainan armeijan kooksi mahdollisessa sopimuksessa 600 000 vai 800 000 miestä. Esimerkiksi arvostettu Venäjä-tutkija Mark Galeotti on jo pohtinut, ettei 600 000 miestä ole niin paha vaatimus, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.

– Oleellista on, että siitä ylipäätään keskustellaan, ja jos siitä keskustellaan, tarkoittaa se Ukrainan suvereniteetin loukkaamista. Joku ulkopuolelta yrittää sanella, kuinka suuret meidän asevoimamme saavat olla. Jokaisella valtiolla on suvereeni oikeus ylläpitää sellaista armeijaa kuin valtio itse pystyy ja tarpeellisena pitää, huomauttaa Horbatš.

Tämä pätee Horbatšin mukaan myös muihin vastaaviin yksityiskohtiin.

– Venäjän kannalta niillä kaikilla on yhteinen tavoite: rajoittaa Ukrainan suvereniteettia ja näyttää maailmalle, että Ukrainan-kaltaisten valtioiden, ja ehkä myös Baltian maiden, tulisi noudattaa Venäjän kantoja ja rajoittaa omaa suvereniteettiaan, jotta Venäjän karhu saisi rauhassa elää omassa luolassaan.