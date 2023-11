Tutkijalta suorat sanat: Ukraina ei pysty voittamaan Venäjää

Amerikkalaisasiantuntija Charles Kupchanin mukaan lännen pitäisi taivutella ukrainalaiset neuvottelupöytään venäläisten kanssa. Ukraina ei hänen mukaansa pysty voittamaan Venäjää sodassa.

Hän on sanonut äänen asian, jota on pidetty tabuna.

– Kirjoitin tästä ensimmäisen kerran viime vuonna ja kritiikki oli raakaa, hän toteaa ruotsalaiselle Svenska Dagbladetille.

Charles Kupchan on arvostettu ulkopolitiikan tuntija. Hän on työskennellyt Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman erityisavustajana ja USA:n kansallisen turvallisuusneuvoston keskeisenä Eurooppa-asiantuntijana Obaman ja Bill Clintonin presidenttikausien aikana. Nykyisin hän toimii kansainvälisten suhteiden professorina Georgetownin yliopistossa ja CFR-ajatushautomon vanhempana tutkijana.

Kupchan väittää, että Ukrainan sotastrategia ei toimia. Kesän vastahyökkäys ei onnistunut edes lännen lähettämillä tehokkailla aseilla. Samaan aikaan Venäjä on siirtynyt sotatalouteen, ja lännen pakotteet eivät ole osoittautuneet tehokkaiksi. Ukrainan talous on puolestaan Kupchanin mukaan kutistunut kolmanneksella ja maa on raunioina.

Lännessä vallitsee yhä yksimielisyys ainakin puheiden tasolla siitä, Ukrainaa pitää tukea nykyistä enemmän.

– Mutta en usko sen olevan järkevää, jos ei pystytä osoittamaan sen merkitystä taistelukentällä. Ja jos sitä ei ole, Ukrainan edun mukaista ei ole se, että sotilaiden menettäminen, infrastruktuurin tuhoutuminen ja väestön kärsiminen jatkuu, Kupchan sanoo ja painottaa kuitenkin olevansa täysin Ukrainan puolella sodassa.

Ukrainan pitäisi hänen mukaansa yrittää päästä aselepoon Venäjän kanssa. Lisäksi ukrainalaisten tulisi ainakin väliaikaisesti luopua tavoitteesta saada Krimin niemimaa ja idän miehitetyt alueet takaisin.

Kupchan toteaa, että Ukrainan olisi luovuttava vastahyökkäyksestä ja keskityttävä nykyisten alueidensa puolustamiseen.

Hän kirjoitti aiheesta taannoin Richard Haassin kanssa artikkelin Foreign Affairs -lehteen. Haas on työskennellyt USA:n entisen presidentin George W Bushin neuvonantajana.

– Richard ja minä uskomme, että Washingtonin on nyt otettava johtajuutta ja saatava Kiova vakuuttuneeksi siitä, ettei heidän etunsa ole menettää lisää sotilaita. Rauhanneuvottelujen tarkoituksena ei ole jakaa maata, vaan lopettaa tappaminen, ja kansainvälisen yhteisön on valvottava tulitaukoa, Kupchan kertoo.

Hän arvioi, että presidentti Joe Biden ei saa 60 miljardin dollarin apupakettia Ukrainalle läpi republikaanien hallitsemassa kongressissa.

– Mielipide Ukrainasta on muuttunut. Kun presidentti (Volodymyr) Zelenskyi oli täällä ensimmäisen kerran, hänet otettiin vastaan ​​kuin rocktähti. Kun hän oli Washingtonissa viime syksynä, maa oli siirtynyt hänen jalkojensa alla.