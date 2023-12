Tutkija: Vihjailut tulitauosta ovat katalaa taktiikkaa

Venäjän vihjailut tulitauosta Ukrainassa ovat ”taktinen veto”, uskoo Venäjä-tuntija Hugo von Essen. Hän arvioi Dagens Nyheterille lauantaina julkaistua The New York Timesin uutista, jonka mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi jo kuukausien ajan välikäsien kautta vihjannut olevansa valmis tulitaukoon. Tulitauon edellytyksenä olisi taistelujen jäädyttäminen nykyisille rintamalinjoille, lehti kertoo.

Ukrainan sotaa seuraava Institute for the Study of War pitää Putinin puheita harhautuksena, jolla pyritään viivyttämään lännen aseapua Ukrainalle. Ruotsin ulkopoliittisen instituutin Itä-Euroopan tutkimuslaitoksella työskentelevä von Essen on samoilla linjoilla. Hän ei pidä vihjailuja vuotamista julkisuuteen juuri nyt sattumana, vaan Putinin ”katalana ja taktisesti fiksuna vetona”.

– Tämän vuodon, jonka mukaan Venäjä on halukas tulitaukoon, on mielestäni tarkoitus saada ihmiset ajattelemaan, että ”jopa venäläiset ovat halukkaita neuvottelemaan, nyt vaan kohtuuttomilla ukrainalaisilla on epärealistisia vaatimuksia”, von Essen arvioi.

Sodan ajautuminen pattitilanteeseen on lisännyt Ukrainaan kohdistuvaa painetta ryhtyä neuvotteluihin Venäjän kanssa, hän toteaa.

Myös Venäjä-tuntija Martin Kragh kehottaa suhtautumaan Putinin väitettyihin vihjailuihin kriittisesti.

– Millekään Putinin allekirjoittamalle paperille ei voi antaa minkäänlaista arvoa, Ruotsin ulkopoliittisen instituutin Kragh sanoo.

– Ukrainassa monet tulevat miettimään jos tämän vuodon ja lännen vähenevän aseavun välillä on jokin yhteys. Toisin sanoen, onko vuoto osa myös lännen pyrkimystä painostaa Ukraina myönnytyksiin, Kragh kirjoittaa tekstiviestissä DN:lle.