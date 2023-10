Tutkija vastaa: Tästä syystä Gazan palestiinalaiset eivät vain voi mennä Egyptiin

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart kommentoi viestipalvelu X:ssä Israelin ja terroristijärjestö Hamasin välisten taisteluiden vaikutuksia siviiliväestöön.

Tutkijan mukaan häneltä on kysytty viime aikoina monta kertaa, miksi Gazan kaistan palestiinalaiset eivät vain voisi mennä Egyptiin.

– Ensinnäkin karkotus on laitonta. Rikoslain sanoin ”Joka osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä karkottaa tai pakolla siirtää alueella laillisesti oleskelevaa väestöä,” syyllistyy rikokseen ihmisyyttä vastaan.

Kielto pohjautuu Geneven sopimuksiin.

– Vaikka karkotus eli pakkosiirto on kielletty, voi tietyissä tapauksissa olla sallittua evakuoida väestö väliaikaisesti, jopa miehitetyn alueen ulkopuolelle. Silloin se saa kuitenkin aina palata, Stewart toteaa.

Israel on kehottanut pohjoisen Gazan kaistan siviiliväestöä evakuoitumaan etelämmäksi sen oman turvallisuuden vuoksi.

– Kansainvälisen punaisen ristin komitea ICRC antoi tuolloin harvinaisen lausunnon, jossa se tuomitsi evakuoinnin olosuhteet, Stewart kertoo.

– Epäilemättä evakuointiohjeen laillisuudesta Gazassa vallitsevissa olosuhteissa tullaan vielä keskustelemaan. Keskeistä on kuitenkin se, että siviiliväestön pitää aina päästä palaamaan koteihinsa vaaran päätyttyä.

Samalla aikaa myös pakenemisen tulee tutkijan mukaan aina olla sallittua.

– Sikäli kun Hamas on pyrkinyt estämään Gazan kaistan siviiliväestöä siirtymästä alueen sisällä tai sieltä ulos, se on yksiselitteisesti kiellettyä.

Hän korostaa, että myös Egyptillä on yksiselitteinen velvollisuus päästää palestiinalaiset turvapaikanhakijat rajan yli, jos ja kun heitä tulee.

– Egypti ei ole tehnyt näin, mikä on sekin kansainvälisen lain vastaista.

”Pelko historian toistumisesta”

Stewartin mukaan Useimmat Gazan palestiinalaiset ovat kuitenkin haluttomia lähtemään kaistalta pois.

– Noin 2/3 väestöstä on vuoden 1948 pakolaisten jälkeläisiä. He pakenivat alueelta, josta tuli Israelin valtio, eikä Israel päästänyt heitä palaamaan. Pelko historian toistumisesta on suuri.

– Sama pelko selittää Egyptin haluttomuutta ottaa vastaan pakolaisia. Mikäli näin tapahtuisi, eivätkä pakolaiset pääsisikään palaamaan, Egypti näyttäytyisi etnisen puhdistuksen avustajana. Egypti ei myöskään halua pakolaisten mukana mahdollisesti tulevia Hamasin jäseniä.

Tutkija nostaa esille myös muutaman ”itsestään selvän seikan”:

– Kukaan ei halua lähteä kodistaan, Kukaan ei halua asua pakolaisleirillä. Myöskään maa ei ole sama, vaikka kieli on samanlainen. Egypti ei ole Palestiina sen enempää kuin Kanada on USA tai Peru on Chile.

Stewart korostaa, että pelot karkotuksesta ja palaamisen estämisestä nousevat herkästi palestiinalaisten mieliin.

– Sitä ei lainkaan auta, että tällaisia suunnitelmallisia etnistä puhdistusta visioivia konseptipapereita (jutun alla) kirjoitetaan israelilaisissa ministeriössä juuri nyt, hän toteaa viitaten mediatietoihin.

