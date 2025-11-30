Tutkija varoittaa: Donald Trump voi tehdä oman sopimuksensa Venäjän kanssa

Tutkija John Lough arvioi Times Radion haastattelussa Ukrainan sodan rauhansuunnitelmaa sekä Venäjän tämänhetkistä tilannetta. Lough työskentelee arvovaltaisessa Chatham House-tutkimuslaitoksessa.

Loughn mukaan venäläiset olivat iloisia rauhansuunnitelman vuotamisesta julkisuuteen. Vuoto tehtiin hänen mukaansa venäläisten itsensä toimesta, tarkoituksenaan kylvää levottomuutta ukrainalaisissa. Vuotaessaan suunnitelman he saisivat tilanteen näyttämään siltä, että Yhdysvallat olisi päättämässä asioista Venäjän kanssa jättäen Ukrainan ulkopuolelle.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut lähettävänsä ensi viikolla erityislähettiläs Steve Witkoffin Moskovaan tapaamaan Venäjän presidentti Vladimir Putinia. Trumpin odotukset tapaamisen suhteen ovat korkealla; hän toivoo rauhansuunnitelman tulevan viimeistellyksi. Trumpin mukaan suunnitelmassa on enää joitakin avoimia kohtia neuvoteltavana.

Lough ei suhtaudu tilanteeseen yhtä optimistisesti. Hän ihmettelee Witkoffin tapaa lähteä neuvotteluihin ilman Yhdysvaltain suurlähetystön tai muiden ammattilaisten tukea. Ongelmana on miten paljon Witkoff aidosti ymmärtää mitä venäläiset hänelle viestivät. Witkoff on aikaisemmin tulkinnut Putinin puheita virheellisesti, Lough arvioi, nostaen esimerkiksi presidenttien viimeisimmän tapaamisen Alaskassa. Trump sai tuolloin Witkoffin arvioiden perusteella käsityksen, että venäläiset osoittivat merkkejä joustavuudesta ja olisivat valmiita kompromisseihin.

Tällä hetkellä Trumpilla vaikuttaa olevan kiire saada sopimus ylipäänsä valmiiksi. Trumpin reaktiota on Loughn mukaan hankala ennustaa, mikäli venäläiset eivät hyväksy suunnitelmaa, ja Trumpin kärsivällisyys rauhan saamiseksi voi olla jo loppumetreillä. Lough muistuttaa, että Trumpin on myös keskityttävä pian enemmän kotimaan politiikkaan.

On siis mahdollista, että Trump ei lähde jatkamaan neuvotteluja, mikäli Venäjä ei tule isoissa kysymyksissä vastaan. Toisaalta Lough näkee mahdollisena myös, että Trump haluaa sopimuksen pois päiväjärjestyksestä ja ilmoittaa Venäjän kanssa tekemänsä sopimuksen ehdot Ukrainalle ja Euroopalle sellaisinaan.

– Hän voi uhata tehdä oman sopimuksen venäläisten kanssa, mikä on myös mahdollista, Lough huomauttaa.

Trumpin asettama alkuperäine takaraja sopimuksen saamiseksi on jo ohitettu, eikä Yhdysvaltain tukea Ukrainalle ole ainakaan vielä katkaistu. Lough haluaisi uskoa, että tämä on merkki siitä, että Trump on vielä valmis jatkamaan neuvotteluita. Hän muistuttaa, että Trumpin luultiin vetäytyvän neuvotteluista myös Alaskan tapaamisen jälkeen. Uusi neuvottelukierros pitkittäisi sotaa entisestään, mikä ei olisi Loughn mukaan Ukrainan etu.

– Uusi neuvottelukierros voisi viedä 6-8 viikkoa, joiden aikana Ukrainan tilanne rintamalla ei anakaan välttämättä paranisi. Venäläiset voisivat luoda Trumpille mielikuvan siitä, että ovat jonkin suuren läpimurron kynnyksellä.

Lough huomauttaa, että myös Putinin näkökulmasta sodan jatkuminen tuottaa ongelmia. Vaikka Putin itse olisikin valmis jatkamaan sota, kyseenalaistavat venäläiset itse sotaa ja sen tarkoitusperiä yhä enemmän.

– Kuvitellaan, että venäläiset saisivat Donbassin alueen haltuunsa. Mitä ihmettä he sillä tekisivät? Alueella on huomattavan vähän asutusta, venäläiset ovat tuhonneet siitä valtaosan. Se olisi heille valtaisa taakka, Lough toteaa.

Erään teorian mukaan rauhansuunnitelma vuodettiin juuri siksi, että Venäjä halusi nähdä voisiko se saada Donbassin itselleen ilman mittavia taisteluita. Lough pitää teoriaa mahdollisena, mutta muistuttaa, että Putin tai hänen lähipiirinsä eivät välitä rintamalla kaatuneista tai loukkaantuneista sotilaista. Taisteluiden taloudelliset rasitteet sen sijaan myös Putin Loughn mukaan tiedostaa.

Mikäli rauhaa ei saada pian aikaan, tulee helmikuussa täyteen neljä vuotta sotaa Ukrainassa. Lough huomauttaa, että tällaista Venäjä ei varmasti koskaan olisi uskonut aloitettuaan hyökkäyssodan.

– Jos Ukraina saa tukea eurooppalaisilta, voi sota kestää kauankin, hän arvioi.