Kiina voisi kaataa lännen sähköverkot etänä

Royal United Services Institute -ajatushautomon tutkija, britannialainen diplomaattiveteraani Charles Parton kirjoittaa Spectatorissa, että kiinalaisten tiedonsiirtomoduulien (cellular module) tietoturvariskit voivat olla jo kuviteltuja uhkakuvia suurempia.

Hän huomauttaa, että moduulit ovat aina lähellämme. Ne ovat pieniä, laitteisiin upotettuja komponentteja, jotka muun muassa käsittelevät ohjelmistoja, mahdollistavat yhteydet internetiin. Ne lähettävät, vastaanottavat ja käsittelevät valtavia määriä tietoa.

Tiedonsiirtomoduuleja on esimerkiksi monissa teollisissa sovelluksissa. Kotona niitä on kaikissa älylaitteissa. Kiinalaiset yritykset omistavat 64 prosenttia maailman markkinoista, ja maan turvallisuuslain mukaan niiden on luovutettava kaikki tiedot valtionsa turvallisuuselimille.

– Ne valvovat ja ohjaavat monimutkaisia järjestelmiä etänä. Jotta nämä järjestelmät toimisivat tehokkaasti, ne keräävät valtavia määriä dataa ja metatietoa analysoitavaksi. Ohjelmistopäivitysten avulla parannuksia lähetetään sitten takaisin järjestelmiin, joita ne valvovat. Ne muodostavat sienimäisen verkoston, joka on riippumaton ihmisen toiminnasta, Parton kertoo.

Tammikuussa Britannia purki yhden hallituksen auton, koska siitä löytyi tietoa siirtänyt kiinalainen moduuli. Porter huomauttaa, että moduulin kautta on mahdollista esimerkiksi salakuunnella keskusteluja.

Vakoilun lisäksi moduulit ovat uhka infrastruktuurille.

– Lähettämällä ohjelmistopäivityksiä näihin moduuleihin Kiina voisi katkaista sähköntoimitukset etänä. Jos Kiinan kommunistinen puolue onnistuu saamaan monopolin tiedonsiirtomoduulien toimituksissa, se voisi kaataa jonkin valtion sähköverkon iskemällä älymittareihin (jotka sisältävät näitä moduuleja) suuren sähkönkulutuksen hetkellä. Vian korjaaminen kestäisi kuukausia, Parton varoittaa.

– Tai se voisi pysäyttää liikenteen lamauttamalla liikenteenohjausjärjestelmät. Kun lentokoneet laskeutuvat tai laivat telakoituvat, ne lataavat korjaus- ja huoltoaikataulunsa. Salaiset ohjelmisto-ohjeet voisivat aiheuttaa sen, että ne eivät ole nousukunnossa.