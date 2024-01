Tutkija TS:lle: Autojen kosketusnäytöt turvallisuusongelma

Kosketusnäyttöjen yleistyminen on monimutkaistanut autojen hallintalaitteita, mikä on käyttäytymistieteisiin erikoistuneen Jyväskylän yliopiston apulaisprofessori Tuomo Kujalan mukaan tuonut uusia turvallisuusongelmia.

Kujala kertoo Turun Sanomille, että näppäimien tilalle tulleet kosketusnäytöt vaativat kuljettajalta paljon visuaalista huomiota. Kosketusnäyttöjen yleistyessä myös laitteiden toiminnallisuutta on pyritty lisäämään, mikä voi Kujalan mukaan vaatia kuljettajan huomiota jopa vaarallisen paljon. Kosketusnäyttöjen säädöt voivat olla monimutkaisia.

– Ilmastoinnin säädöt on yksi esimerkki. Aiemmin sen asetuksia on voinut nopeasti muuttaa nopeasti ajaessaankin, samalla tavalla kuin on voinut vaihtaa radiokanavaa, hän sanoo.

Auton hallintalaitteisiin keskittyminen ajon aikana on Kujalan mukaan verrattavissa älypuhelimen käyttöön. Kännykän käyttöä ajon aikana on tutkittu paljon, ja se on Kujalan mukaan selkeä turvallisuusriski.

Autojen käyttöliittymissä ja hallintalaitteissa ongelmia lisää yhteisten käytäntöjen ja standardien puute. Kun kuljettaja astuu autoon, ei kosketusnäyttöjen ja hallintalaitteiden käyttö ole välttämättä tuttua.

– Ala on villi länsi ehkäpä Applen Car Playta ja Android Autoa lukuun ottamatta, Kujala sanoo viitaten erilaisiin käyttöliittymiin.