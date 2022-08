Tutkija Sanna Marinin videoista: Kenellä on pääsy vallan lähelle?

Politiikan tutkijan Johanna Vuorelman mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) toimintaa on “kiinnostavaa analysoida vallan verkostojen näkökulmasta”.

– Kysymys siitä, kenellä on pääsy poliittisen vallan lähelle, on relevantti. Näyttää siltä, että uudenlaisilla ryhmillä – somevaikuttajat, laulajat, tosi-tv-tähdet – on poikkeuksellinen väylä vallan liepeille, Vuorelma toteaa Twitterissä.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt videoita pääministeri Marinin juhlimisesta. Videoilla juhlijat laulavat, halailevat ja tanssivat yhdessä. Videoilla juhlitaan esimerkiksi Petri Nygårdin ja Antti Tuiskun kappaleiden tahtiin. Videoista kertoi aiemmin Iltalehti.

Videoilla näkyy Marinin kanssa esimerkiksi artisti Alma, valokuvaaja ja vaikuttaja Janita Autio, juontaja Tinni Wikström, tubettaja Ilona Ylikorpi, radiojuontaja Karoliina Tuominen, stylisti Vesa Silver ja SDP:n kansanedustaja Ilmari Nurminen.

Pääministeri Sanna Marin kommentoi sosiaalisessa mediassa leviäviä videoita torstaina SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kuopiossa.

– Nämä videot ovat yksityisiä, ne on kuvattu yksityisissä tiloissa. Olen harmissani siitä, että nämä ovat levinneet julkisuuteen, Marin muun muassa sanoi.

