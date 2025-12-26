Tutkija: Pallo on nyt Venäjällä

Yhdysvallat ja Ukraina ovat keskenään pitkällä rauhanneuvotteluprosessissa, arvioi ulkopolitiikan asiantuntija, väitöskirjatutkija Henri Vanhanen.

Hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että maiden presidenttien Donald Trumpin ja Volodymyr Zelenskyin tapaamista kaavaillaan viimeisimmän rauhanluonnoksen jälkeen.

Rauhanneuvottelujen eteneminen on kiinni nyt Venäjästä, tutkija pohtii.

– Pallo on nyt Venäjällä. Jos Moskova torjuu tämänkin, se tekee tietoisen päätöksen jatkaa sotaa, Vanhanen kirjoittaa.

Zelenskyi kertoi aiemmin tänään, että hän ja Trump aikovat tavata lähipäivinä. Tapaaminen järjestyy mahdollisesti vielä tämän vuoden aikana, Zelenskyi arvioi.

– Paljon voidaan päättää ennen uutta vuotta, hän sanoi.

Hän julkisti jouluaattona Ukrainan 20-kohtaisen rauhansuunnitelman. Mikäli kaikki osapuolet hyväksyvät sopimuksen, alkaisi rauhansuunnitelman mukaisesti välitön tulitauko.

Lisäksi ehdotus takaisi Ukrainalle vahvat turvatakuut, jotka Yhdysvallat, Nato sekä Euroopan maat antaisivat; vahvistaisi Ukrainan suvereniteettia; takaisi maalle nykyiset, 800 000 henkilön vahvuiset asevoimat; takaisi Ukrainan EU-jäsenyyden sekä sisältäisi täydellisen hyökkäämättömyyssopimuksen Ukrainan ja Venäjän välillä.

Rauhansopimusehdotuksen monimutkaisin kohta ovat presidentin mukaan aluekysymykse,joita ei ole vielä ratkaistu.

Ukraina haluaisi taistelujen pysähtyvän nykyisille taisteluvyöhykkeille. Yhdysvallat taas on ehdottanut demilitarisoituja vyöhykkeitä ja vapaata talousaluetta Donetskin alueen osaan, jota Kiova hallitsee.

