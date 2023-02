Tutkija: On selvää, ettei Venäjä pysty laajaan hyökkäykseen

Sotilasasiantuntijat ovat esittäneet vaihtelevia arvioita Kremlin suunnittelemista sotatoimista kuluvalle vuodelle.

Ukrainan hallitus on varoittanut venäläisten käyttävän liikekannallepanossa koottuja vahvistuksia uusiin hyökkäyksiin Donbasin alueella tai mahdollisesti jopa Kiovaa vastaan.

Stanfordin yliopistossa toimivan Hoover-instituutin tutkija Sergei Sanovitsh kertoo pitävänsä erittäin epätodennäköisenä, että presidentti Vladimir Putin pystyisi käynnistämään suurhyökkäyksen, jonka myötä venäläisjoukot voisivat edetä pohjoisessa tai Mustanmeren rannikolla.

– En ole sotilasanalyytikko, enkä tiedä pystyvätkö ukrainalaiset aloittamaan uuden vastahyökkäyksen, tai että pystyisivätkö venäläiset pitämään kiinni rintamalinjasta (ja edes valtaamaan yhtään uutta kylää). Mutta olen varma siitä, ettei Venäjällä ole kykyä aloittaa täysimittaista rynnäkköä, jolla päästäisiin edes lähelle Kiovaa tai Odessaa, Sergei Sanovitsh tviittaa.

Tutkija nostaa esiin Venäjän oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin kansliapäällikkö Leonid Volkovin jakaman videon oloistaan valittavista venäläissotilaista. Volvok sanoo nähneensä yli kymmenen vastaavaa vetoomusta viimeisen viikon aikana.

– Tämä kertoo siitä, että suurin osa mobilisoiduista sotilaista on vihdoin etulinjassa. Ennen tätä se oli ilmeisesti poikkeus, sillä suurin osa oli koulutusleireillä Valko-Venäjällä ja muualla, Leonid Volkov toteaa.

Hän arvioi tilanteen johtuvan siitä, että Jevgeni Prigozhinin johtaman Wagner-ryhmän värväämien vankien ”ensimmäinen aalto” on nyt loppunut eikä lisää ole saatavilla.

– Priogzhinia ei enää tarvita, hän teki tehtävänsä ja osti aikaa mobilisoitujen kouluttamiseen, Volkov sanoo.

Videoiden perusteella vaikuttaa siltä, että uudet sotilaat eivät ole vielä valmiita karuihin rintamaolosuhteisiin.

– Toisin sanoen Putinin ja hänen kenraaliensa toiveena oli, että mobilisoidut sotilaat muuttavat tilanteen rintamalla ja mahdollistavat hyökkäysoperaatiot. Tämä oli kuitenkin epärealistista, Leonid Volkov sanoo.

