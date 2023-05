Tutkija MTV3:lle: Tämä on vihreiden ikuisuusongelma

Vihreät valitsevat itselleen uuden puheenjohtajan kesäkuun puoluekokouksessa. Puheenjohtajakisaan ovat ilmoittautuneet puolueen toisen kauden kansanedustajat Saara Hyrkkö ja Sofia Virta.

Helsingin yliopiston yliopistotutkija Jenni Karimäki ja Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Jussi Westinen arvioivat MTV3-uutisille tulevan puheenjohtajan työtä puolueensa kannatuksen nostamiseksi.

Yhtäältä uuden puheenjohtajan on yhtenäistettävä puoluetta sisältä. Vihreiden jäsenillä ei ole yhtenäistä linjaa siitä, mihin suuntaan puolueen olisi lähdettävä.

– Osa jäsenistöstä on sitä mieltä, että on aika palata alkujuurille voimakkaampaan vihreyteen. Mutta on heitäkin, joiden mielestä pitää kirkastaa profiilia muissa politiikan lohkoissa, esimerkiksi talouskysymyksissä, Karimäki perustelee.

Uuden puheenjohtajan on myös selkiytettävä vihreiden viestiä puolueen ulkopuolelle. Westisen mukaan vihreät on tällä hetkellä profiloitunut voimaakkaasti naisten puolueeksi. Vahvasti sukupuoleen liittyvät teemat eivät vetoa kaikkiin äänestäjiin.

Vihreiden on pystyttävä puhuttelemaan äänestäjiä myös muissa kuin ympäristökysymyksissä. Muut puolueet ovat onnistuneet haastamaan vihreitä sen ydinalueella, mutta vihreät ei ole kyennyt samassa suhteessa selkiyttämään linjaansa muissa politiikan kysymyksissä.

– Vihreiden ikuisuusongelma on, miten se nousee relevantiksi puolueeksi sosiaali- ja terveyspolitiikassa ja talouskysymyksissä. Ne ovat olleet pitkään äänestäjäkunnalle tärkeitä, Westinen toteaa.

Tämän lisäksi Vihreät kärsii mielikuvatutkimusten mukaan ylimielisen puolueen imagosta.

- Vihreiden viestissä on sitä, että kansalaisten tulisi muuttaa omaa käyttäytymistään jollain lailla, jotta se olisi paremmin linjassa maapallon ja luonnon vaatimusten kanssa. Se herkästi tulkitaan niin, että vihreät kertoo, miten muiden ihmisten tulisi elää, Karimäki sanoo.