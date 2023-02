Tutkija kehottaa malttiin: Suomella on vielä varaa odottaa Ruotsia

Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Henri Vanhasen mukaan Suomen kannattaa pitää yllä liikkumavaraa Nato-prosessin etenemisessä.

– Vaikka Suomen linja on toistaiseksi yhdessä eteneminen Natoon Ruotsin kanssa, on [Suomen] liikkumavaran ylläpitämisen vastaista lukita kantoja. Siksi myös eritahtisuuden mahdollisuutta voitava pohtia ilman, että se tulkitaan irtiotoksi, Vanhanen toteaa Twitterissä.

Turkki on viime aikoina vihjaillut, että se voisi hyväksyä Suomen Naton jäseneksi ennen Ruotsia, jos maiden hakemukset käsiteltäisiin erikseen.

– Erikseen meno Natoon on ollut koko ajan sekä meistä riippuvainen että riippumaton vaihtoehto. Tämä ei ole uutta ja syytä ymmärtää. Turkin näkökulmasta me olemme lähtökohtaisesti erilainen tapaus Ruotsiin verrattuna, tätä käsitystä Ankarakin nyt näyttää vahvistaneen, Vanhanen toteaa.

Vanhasen mukaan Turkin päätöstä ohjaavat tekijät eivät kuitenkaan ole muuttuneet viime viikkojen lausunnoista tai tapahtumista huolimatta. Tämän takia Suomen ei ole Vanhasen mukaansa tarvetta tehdä pesäeroa Ruotsiin.

– Toisin sanoen Suomella on varaa odottaa Ruotsia ja Turkkia – mutta ei ikuisesti ja tämä riippuu nähdäkseni erityisesti turvallisuusympäristön kehityksestä. Jos Venäjän arvioitu vastahyökkäys käynnistyy keväällä, tilanne voi muuttua nopeasti epämukavalla tavalla.

– Mikäli Turkki [olisi] valmis hyväksymään Suomen Natoon tilanteessa, jossa Venäjä etenisi Ukrainassa, Suomen turvallisuutta ja samalla Pohjois-Euroopan vakautta palvelisi se, että edes Suomi olisi Natossa. Myös Ruotsin turvallisuus hyötyisi tästä, vaikka maa tulisikin vähän perässä.

Tutkijan mukaan mahdollinen päätös Suomen ja Ruotsin hakemusten erottamisesta olisi joka tapauksessa tehtävä yhdessä Tukholman, Naton ja Turkin kanssa.

– Suomen ei kannattaisi sooloilla asiassa vaan pyrkiä yhteisymmärrykseen. Mikään läpihuuto ei tulisi kyseeseen, sillä muualla halutaan välttää neuvottelukierrokset erikseen Suomen ja Ruotsin osalta.

– Maltti on nyt iso voimavara eikä kiirettä ole. Silti erilaisista vaihtoehdoista voitava puhua, koska toimintaympäristö voi yllättää. Silloin mietittävä tapauskohtaisesti, mikä on paras vaihtoehto Suomen turvallisuudelle. Liikkumavara on hyvä asia, Vanhanen toteaa.

Suomen ja Ruotsin pääministerit tapasivat torstaina Tukholmassa. He keskustelivat muun muassa maiden Nato-jäsenyysprosessin etenemisestä. Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi Suomen jatkavan jäsenyysprosessin edistämistä yhdessä Ruotsin kanssa.