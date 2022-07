Tutkija IL:lle: Suomessa alkanut uusi korona-aalto

Uusi korona-aalto on jo alkanut Suomessa, sanoo Helsingin yliopiston evoluutiobiologian tutkija Tuomas Aivelo Iltalehdelle.

– Uusi aalto on alkanut jo vähän aikaa sitten. Se on tietysti mysteeri, kuinka korkeaksi se nousee, mutta kyllä aalto on jo alkanut, Aivelo toteaa IL:n haastattelussa.

Koronaviruksen omikronmuunnoksen BA.5-alamuunnoksen tartunnat lähtivät nousuun jo kesäkuussa. Alamuunnos on yleistynyt nopeasti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella.

– Tämä BA.5-variantti on nyt lähtenyt leviämään, kun kausivaihtelun mukaan oltiin menossa helpompaan suuntaan. Tämä on vähän samanlainen ilmiö kuin delta-aalto, joka alkoi kesäkuun lopussa viime vuonna, Aivelo sanoo.

Uuden muunnoksen aiheuttama tauti vaikuttaa olevan vakavuudeltaan samantasoinen kuin muidenkin koronamuunnosten, mutta se tarttuu herkemmin.

– BA.5 kiertää immuunipuolustusta, joten arvelemme, että sillä on jonkinlainen leviämisetu verrattuna aikaisempiin omikronvariantteihin, Aivelo sanoo.