Tutkija HS:ssa: Usein pääministeripuolueen kannatus laskee ennen vaaleja

Helsingin Sanomien tänään julkaiseman gallup-kyselyn mukaan kokoomus on suosituin puolue 23,5 prosentin kannatuksella. Toiseksi suosituin on SDP, jota äänestäisi 19,1 prosenttia. Kolmanneksi suosituin on PS, jonka kannatus on 17,9 prosenttia.

HS:n haastatteleman Helsingin yliopiston politiikan tutkijan Johanna Vuorelman mukaan SDP:n ja PS:n välisen eron kaventuminen on ollut ennakoitavissa. Tämä johtuu hänen mukaansa siitä, että SDP kantaa pääministeripuolueena eniten hallitusvastuuta ja oppositiosta käsin puolueen kannatuksen nosto on helpompaa.

– Usein käy niin, että pääministeripuolueen kannatus laskee pikkuhiljaa ennen vaaleja. Nyt se on edelleen aika korkea ottaen huomioon, miten vaikea hallituskausi on ollut.

Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaaren mielestä saisi tapahtua ihmeitä, että kokoomus menettäisi kärkipaikkansa. Hänen mukaansa kiinnostavinta on se, miten SDP:n ja perussuomalaisten välinen asetelma kehittyy.

Ruostetsaaren mukaan viimeisimpien puoluekannatustulosten perusteella tulevalle hallitukselle on olemassa kaksi vaihtoehtoista pohjaa. Toinen on kokoomuksen ja SDP:n muodostama sinipunahallitus, toinen kokoomuksen ja PS:n pohjalle rakennettava oikeistohallitus. Kummassakaan vaihtoehdossa puolueet eivät saa enemmistöhallitusta aikaan kahdestaan, joten ne tarvitsevat myös apupuolueita.

Keskustan kannatus on viimeisimmässä mittauksessa pudonnut 9,9 prosenttiin. Sekä Vuorelma että Ruostetsaari näkevät puolueen tilanteen hyvin vaikeana eikä puolueen kannatuksen nostamiseksi ole löydettävissä nopeita keinoja.

– Keskustan on vaikea tilanne vaikea löytää nopeita keinoja, joilla kannatus saataisiin käännettyä. Päin vastoin esimerkiksi ilmastopoliittinen keskustelu on sille hankala, kun puhutaan siitä, että hakkuita pitäisi vähentää, Ruostetsaari sanoo HS:lle.

Vuorelman mukaan keskustan iso ongelma on se, että sillä ei ole kunnollista omistajuutta mihinkään isoon vaaliteemaan.

– Kaikissa tämän hetken poliittisissa kysymyksissä keskusta on tilanteessa, jossa jollain toisella puolueella on heitä vahvempi omistajuus, Vuorelma sanoo.

