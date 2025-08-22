Tutkija HS:lle: Suomen näkyvyys turhauttaa ruotsalaisia

Ruotsalaiset ovat turhautuneita Suomen kansainväliseen näkyvyyteen, toteaa Chatham House -ajatuspajan affilioitunut tutkija Minna Ålander Helsingin Sanomille.

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin asemasta on tullut kansainvälinen puheenaihe. Stubb muun muassa vieraili seitsemän muun johtajan kanssa Valkoisessa talossa maanantaina, ja hänen aiemman golf-matkansa Floridaan arvioidaan syventäneen yhteyttä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpiin.

– Ruotsissa ollaan kuitenkin hajoamassa, kun Suomella oli ensin Sanna Marin ja nyt Alexander Stubb ja samaan aikaan [Ruotsin pääministeri Ulf] Kristersson näyttelee kuollutta, Ålander sanoo HS:lle.

Trump nojaa diplomatiassa henkilökohtaisiin suhteisiin. Siksi Euroopan pitää mukauttaa omaa tyyliään USA-suhteiden hoidossa. Ålanderin mukaan Stubb viihtyy aktiivisessa roolissaan.

Trump-suhteiden hoito vaatii eurooppalaisilta ryhmätyötä, siksi Stubbin aktiivisuus sopii Ålanderin mielestä Euroopan isoille maille.

– Trump Management on kokopäivätyö, joten (Stubb) kantaa kortensa yhteiseen kekoon.