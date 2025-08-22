Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Henkilö katsoo tasavallan presidentin Instagram-tilillä julkaistua kuvaa Yhdysvaltain presidentistä Donald Trumpista ja Suomen presidentistä Alexander Stubbista Mar-a-Lagon golfkentällä Floridassa lauantaina 29. maaliskuuta. LEHTIKUVA/TEEMU SALONEN

Tutkija HS:lle: Suomen näkyvyys turhauttaa ruotsalaisia

Euroopan isojen maiden sanotaan olevan tyytyväisiä tasavallan presidentti Alexander Stubbin aktiiviseen USA-suhteiden hoitoon.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ruotsalaiset ovat turhautuneita Suomen kansainväliseen näkyvyyteen, toteaa Chatham House -ajatuspajan affilioitunut tutkija Minna Ålander Helsingin Sanomille.

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin asemasta on tullut kansainvälinen puheenaihe. Stubb muun muassa vieraili seitsemän muun johtajan kanssa Valkoisessa talossa maanantaina, ja hänen aiemman golf-matkansa Floridaan arvioidaan syventäneen yhteyttä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpiin.

– Ruotsissa ollaan kuitenkin hajoamassa, kun Suomella oli ensin Sanna Marin ja nyt Alexander Stubb ja samaan aikaan [Ruotsin pääministeri Ulf] Kristersson näyttelee kuollutta, Ålander sanoo HS:lle.

Trump nojaa diplomatiassa henkilökohtaisiin suhteisiin. Siksi Euroopan pitää mukauttaa omaa tyyliään USA-suhteiden hoidossa. Ålanderin mukaan Stubb viihtyy aktiivisessa roolissaan.

Trump-suhteiden hoito vaatii eurooppalaisilta ryhmätyötä, siksi Stubbin aktiivisuus sopii Ålanderin mielestä Euroopan isoille maille.

– Trump Management on kokopäivätyö, joten (Stubb) kantaa kortensa yhteiseen kekoon.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)