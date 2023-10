Turvapaikkajärjestelmä tarvitsee täysremontin

Media kertoo löytäneensä Vantaalta turvapaikanhakijan, joka on tuomittu norjalaisen vaimonsa murhasta. Myös suojelupoliisi on arvioinut miehen saattavan muodostaa uhan kansalliselle turvallisuudelle. Turvapaikkajärjestelmämme on kuitenkin sellainen, että tämä henkilö saa kaikessa rauhassa oleskella täällä ja pakoilla oikeutta. Suomen viranomaisilla ei näytä olevan keinoja puuttua asiaan, eikä rikollista saada sen paremmin vastaamaan teoistaan kuin poistettua maasta.

Suomalainen turvapaikkajärjestelmä on rakennettu punavihreän ideologian pohjalle ja sen keskeinen tavoite on maksimoida hakijan oikeudet. Kaikki muu kuin turvapaikan myöntäminen nähdään perustavanlaisena ihmisoikeuksien loukkauksena. Suomi ei voi sulkea oviaan edes vaarallisimmilta rikollisilta, eikä keskeyttää turvapaikkahakemusten vastaanottoa silloinkaan, kun järjestelmää käytetään koko maan turvallisuutta uhkaaviin hybridioperaatioihin.

Miten ihmeessä tässä on näin käynyt?

Turvapaikan hakemiseen liittyvä lainkäyttö poikkeaa merkittävästi muusta oikeusajattelusta. Hakijalla itsellään ei näytä olevan velvollisuutta oman asiansa selvittämiseen. Suoranainen valehtelukin näyttää olevan ainakin käytännössä maan tapa, eikä siitä seuraa mitään. Jos turvapaikkapäätös ei kaikesta huolimatta ole hakijan toivoma, siitä voidaan valittaa ja kaikkien valitusportaiden jälkeen koko prosessi voidaan yksinkertaisesti aloittaa alusta.

Turvapaikkajärjestelmämme ja siihen liittyvät käytännöt kaipaavat perusteellista remonttia. Suomen on voitava keskeyttää turvapaikkahakemusten vastaanottaminen kokonaan tilanteissa, joissa välineellisestä turvapaikanhakua käytetään hybridioperaation osana. Suomen on voitava evätä turvapaikka vaarallisilta rikollisilta ja sellaisilta, jotka aiheuttavat täällä ollessaan turvallisuusuhkia.

Hakemukseen annetusta päätöksestä tulee voida valittaa, mutta uudet käsittelykierrokset pitää pääsääntöisesti estää. Kaikki päätökseen vaikuttava olennainen tieto tulee antaa jo ensimmäisessä hakemuksessa. Koska kysymyksessä on hakemusasia, tulee myös hakijan edesauttaa asiansa käsittelyä. Prosessiin liittyvästä selvittelystä kieltäytymisen ja ilmeisen epärehellisyyden pitää johtaa hakemuksen hylkäämiseen tai raukeamiseen.

Vantaalla asustava irakilainen murhamies ei ole ainutkertainen tapaus. Meillä on satoja ihmisiä, joilla on rikollista tai terroristista taustaa ja joiden voidaan perustellusti arvioida aiheuttavan turvallisuusuhkaa Suomessa. Meillä on paljon turvapaikkaa hakeneita, jotka ovat kielteisen päätöksen jälkeen jääneet laittomasti maahan.

Näitä laittomasti maassa olevia ei punavihreä yltiösuvaitsevaisto kuitenkaan kutsu laittomasti maassa oleviksi, vaan paperittomiksi. Ja heille tarjotaan jopa yhteiskunnan palveluja. Laittomasti maassa oleville tarjottavien palvelujen tulee kuitenkin rajoittua maasta poistamiseen ja tarvittaessa heidät on voitava ottaa säilöön palautusta odottamaan.

Suomen lainsäädännössä on irakilaisten murhamiesten ja al-Holin terroristien mentäviä aukkoja, mutta järjestelmä näyttää vuotavan pahasti myös muilta osin. Suomesta on muodostunut terroristisen toiminnan tukialue, mikä tulee pitkällä aikavälillä heikentämään turvallisuuspoliittista asemaamme kansainvälisesti. Suomessa ei saa hyväksyä terroristista puuhastelua silloinkaan, kun se ei kohdistu meihin itseemme. Emme mekään katsoisi hyvällä maita, jotka tarjoaisivat tukialueen Suomeen kohdistuvalle terrorismille.

Suomeen pääsevät kaiken maailman ääriajattelijat ja väkivaltaa lietsovat uskonoppineet. Suomeen pääsevät myös lähtömaiden turvallisuusviranomaiset, jotka vainoavat täällä niitä, jotka ovat ihan oikeasti olleet turvan tarpeessa ja saaneet täältä suojaa. Löperön turvapaikkapolitiikkamme takia heidän saamansa suoja on vähintäänkin suhteellinen.

Suomeen pääsevät myös sellaiset tulijat, jotka eivät hyväksy arvojamme ja elämäntapaamme, kunnioita lainsäädäntöämme tai halua sopeutua tänne. Suomi on Ruotsin tiellä, vaikka näemme minne se johtaa.

Lainsäädäntömme tarvitsee kiireellisiä korjauksia, mutta valitettavasti se ei yksin riitä. Tarvitaan kokonaisvaltainen lainsäädännön uudistus turvapaikkajärjestelmämme sekä siihen liittyvien turvallisuusuhkien hallitsemiseen. Sinisilmäisyyden aikakauden pitää olla ohi. Turvapaikkaa hakevilla tulee luonnollisesti olla oikeuksia, mutta omien kansalaisten tapaan heille kuuluu myös velvollisuuksia. Suomen ja suomalaisten hyväksikäyttöä tai halveksuntaa ei tarvitse sietää.

Suomi tarvitsee osaajia ja ahkeria ihmisiä, jotka haluavat tulla osaksi yhteiskuntaamme ja haluavat rakentaa täällä tulevaisuuttaan. Heille on luotava nykyistä sujuvampia väyliä tulla maahan. Sosiaaliturva tai löperö rikosvastuu eivät kuitenkaan saa olla vetovoimatekijöitämme. Tarvitaan politiikan suunnanmuutos ja lainsäädännön kokonaisuudistus, joka vastaa tarpeitamme ja sopii ajan kuvaan. Näin ei voi jatkua.