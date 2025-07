Turvapaikkaa hakeneiden määrä romahtanut Saksassa

Euroopan komission tuore raportti vahvistaa, että Saksa on alkuvuonna 2025 kirjannut huomattavan pudotuksen uusissa turvapaikkahakemuksissa.

Tammikuusta toukokuuhun hakemuksia jätettiin 65 495 kappaletta eli 42 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna, kertoo Die Welt.

Saksan sisäministeriö pitää kehitystä osoituksena “toimivasta turvapaikkapolitiikasta”, jossa yhdistyvät tehokkaampi palautusjärjestelmä, rajavalvonnan tiukennukset ja EU:n uuden yhteisen turvapaikkakehyksen vaikutukset.

Saksa ei ole ainoa maa, jossa määrät ovat laskussa, mutta pudotus on ollut selvästi jyrkin suurista vastaanottajamaista. Taustalla on kansallinen lainsäädäntöuudistus, jonka myötä käsittelyaikoja on lyhennetty ja kielteisten päätösten täytäntöönpanoa nopeutettu.

Samalla tiukennettiin mahdollisuuksia saada oleskelulupa perhesiteen tai humanitaarisen suojelun perusteella.

EU:n mukaan alkuvuonna Espanjassa raportoitiin unionin eniten turvapaikkahakemuksia (76 020), ja sen jälkeen tuli Ranska (75 428). Vähiten turvapaikkahakemuksia jätettiin Unkarissa (47), Slovakiassa (84) ja Liettuassa (152).

Myös EU-maissa sekä Norjassa ja Sveitsissä turvapaikkaa hakevien ihmisten kokonaismäärä on laskussa. Hakemuksia oli yhteensä 388 299, jossa on 23 prosentin lasku vuoden 2024 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna.

EU:n maahanmuuttopolitiikan kokonaisuudistus astuu voimaan portaittain vuoden 2026 alusta. Komission mukaan Saksan luvut osoittavat, että uudistuksella voidaan saavuttaa hallitumpaa ja koordinoidumpaa turvapaikkapolitiikkaa koko unionissa.