Turvallisuusselvitysten hintoihin tulee tuntuva korotus

Suojelupoliisin tekemien turvallisuusselvityksien hintoihin tulee tuntuva korotus vuoden 2025 alusta alkaen. Asiasta kerrotaan suojelupoliisin tiedotteessa.

Hinnat nousevat noin 30 prosentilla. Suppea turvallisuusselvitys maksaa organisaatioille vuoden alusta lähtien 80 euroa, perusmuotoinen 185 euroa ja laaja 790 euroa.

Suojelupoliisi perustelee korotuksia hintojen nousulla sekä Suojelupoliisin uuteen toimitaloon liittyvillä kustannuksilla.

Suojelupoliisin tekemien turvallisuusselvitysten määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Vuonna 2024 selvityksiä on tehty noin 115 000. Selvitysten määrän kasvu on ollut merkittävää, sillä vuonna 2023 selvityksiä tehtiin 96 413.

Turvallisuusselvityksen tarkoitus on estää Suomen turvallisuuden kannalta olennaisten tietojen päätyminen vääriin käsiin. Henkilöturvallisuusselvityksessä tarkastellaan ihmisen taustoja, jotta hänen luotettavuutensa voidaan varmistaa.