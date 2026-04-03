– Yhteiskunnan tärkein tehtävä on taata kansalaistensa turvallisuus, kansanedustaja Ville Kaunisto (kok.) kirjoittaa Kouvolan Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa.

Hänen mukaansa Suomi on pitänyt kiinni vahvasta puolustuksesta, vaikka muualla Euroopassa trendi on ollut päinvastainen aikaisempina vuosina.

Suomen turvallisuutta on myös parannettu määrätietoisesti.

– Tällä hallituskaudella tärkeää työtä turvallisuuden eteen on jatkettu tiukalla otteella. Puolustusvoimien valmiutta on parannettu, alueellisen koskemattomuuden valvontaa tehostettu ja uusia suorituskykyjä rakennettu vastaamaan muuttuneen turvallisuusympäristön uudenlaisiin vaatimuksiin.

– Samalla on huolehdittu siitä, että maanpuolustuksen perusta, yleinen asevelvollisuus, osaava reservi ja korkea maanpuolustustahto säilyvät vahvana.

Kansanedustajan mukaan on ymmärrettävää, että uutisointi Suomeen harhautuneista drooneista on herättänyt ihmisissä huolta. Myös viestinnän rooli osana turvallisuutta sekä turvallisuuden tunnetta tuli hänen mukaansa viime päivinä entistä näkyvämmäksi.

Kaunisto muistuttaa, että teknologian kehitys Venäjän hyökkäyssodan aikana on ollut nopeaa. Esimerkiksi droonit ovat nousseet keskeiseksi osaksi Ukrainan puolustustaistelussa.

– Turvallisuus maksaa, mutta sen puute maksaa enemmän. Yksittäiset tapahtumat voivat hetkellisesti horjuttaa turvallisuuden tunnetta. Siksi on tärkeää muistaa kokonaisuus: Suomen puolustuskyky ei ole koskaan ollut niin vahva kuin nyt.