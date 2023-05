Turkki ei luovuta S-400-järjestelmäänsä Ukrainalle

Turkki ilmoitti vuonna 2019 aikovansa ostaa Venäjältä vuonna S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän. Maan edustaja piti tuolloin hankintaa suorastaan ”velvolllisuutena”, kuten Verkkouutiset tuolloin kertoi.

Yhdysvallat yritti saada Turkkia moneen kertaan luopumaan kaupoista. Kun venäläishankinta lopulta toteutui, ilmoitti Yhdysvallat sulkevansa Turkin pois viidennen sukupolven F-35 Lightning II-hävittäjän kehitysohjelmasta, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.

Turkki oli osa kehitysohjelmaa ja olisi halunnut tilata 100 uutta hävittäjää. Yhdysvaltojen lisäksi myös Nato katsoi, ettei venäläinen ilmatorjuntajärjestelmä ole yhteensopiva puolustusliiton järjestelmien kanssa.

Yhdysvallat ja Nato ovat olleet huolissaan, että S-400-järjestelmän kautta Venäjän asevoimat saisivat tietoa F-35 ja viidennen sukupolven hävittäjien heikkouksista. Tämä taas muodostaisi vaaran amerikkalaislentäjille.

Turkin 2,5 miljardia dollaria maksanut venäläishankinta on tullut maalle monella tapaa kalliiksi. Kehitysohjelmasa poissulkemisen lisäksi Turkki ei ole päässyt sopimukseen päivitettyjen neljännen sukupolven F-16 Viper Block 70/72-hävittäjien 20 miljardin dollarin arvoisesta hankinnasta.

Nyt Yhdysvallat tarjosi Turkille mahdollisuutta päästä takaisin osaksi kehitysohjelmaa: S-400-järjestelmän luovuttaminen Ukrainalle. Turkki on kuitenkin torjunut ajatuksen, kertoi turkkilaisen Habertürk-televisiokanavan uutiset 7. toukokuuta tekniikkajulkaisu Gagadgetin mukaan.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu sanoi amerikkalaisten idean loukanneen maan suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

