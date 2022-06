Turkistarhaus ja Yle-vero puoluekokouksen pohdittavana

Eläinsuojelujärjestö Animalia vetoaa viikonloppuna Kalajoella kokoontuvaan kokoomuksen puoluekokoukseen osallistuviin avoimella kirjeellä, jotta puoluekokous asettuisi kannattamaan kokoomuksen opiskelijajärjestö Tuhatkunnan aloitetta turkistarhauksen kieltämiseksi. Tuhatkunta on esittänyt aloitteessaan, että turkistarhaus kiellettäisiin Suomessa siirtymäajan jälkeen.

Vastauksessaan Tuhatkunnan tekemään turkisaloitteeseen kokoomuksen puoluehallitus sanoo, että asiassa on syytä edetä kannusteiden ja kehittyvän regulaation kautta suoran kiellon sijasta.

– Elinkeinonvapauteen puuttuminen on erittäin voimakas perusoikeuksien rajoitus ja siksi sellaista tulisi käyttää vain erityisissä pakkotilanteissa. Myös mikäli kuluttajien näkemykset turkistuotteiden epäeettisyydestä ja vältettävyydestä leviävät laajemmalle, toiminta loppuu kysynnän kadotessa luonnollisten markkinatalouden perusperiaatteiden mukaisesti, puoluehallitus perustelee vastauksessaan.

Sen sijaan puoluehallitus esittää, että puoluekokous hyväksyisi Kokoomuksen Arvon Siskojen aloitteen turkiseläintuotantoa koskevan selvityksen käynnistämisestä sekä turkisasetuksen päivittämisestä.

Aloitteita turpeesta Yle-veron puolittamiseen

Kokoomuksen puoluekokoukselle jätettiin määräaikaan menneessä kaikkiaan 240 aloitetta. Aloitteita voivat tehdä kaikki puolueen jäsenjärjestöt. Verkkouutiset poimi joukosta muutamia esimerkkejä, jotka herättänevät keskustelua kokoussalissa.

Turvallisuuspolitiikka ja huoltovarmuus ovat läsnä useammassa Kalajoella kokoontuvalle puoluekokoukselle jätetyissä aloitteissa. Esimerkiksi Pohjanmaan Kokoomusnuoret vaatii kotimaisen turpeen pikaista palauttamista takaisin keskeiseksi energialähteeksi. Myös Porin Kokoomus suomii energiaturpeen tuotannon alasajoa ja muistuttaa turpeen roolista osana energian ja ruoan huoltovarmuutta.

Vastauksessaan turvealoitteisiin puoluehallitus toteaa, että turpeen nostolle ja poltolle löytyy kokoomuslainen poliittinen tuki, kun lähitalvina Suomessa joudutaan korvaamaan venäläistä metsähaketta esimerkiksi kotimaisella biomassalla ja turpeella.

– Suomessa pitää tarvittaessa olla valmius tukea lyhytaikaisesti energialaitoksia, jos turvetta joudutaan polttamaan merkittäviä määriä ja kustannukset muodostuvat kohtuuttomiksi. Lisäksi turpeen huoltovarmuusvarastointi on järjestettävä uudelleen. Puoluehallitus kuitenkin huomauttaa, ettei Venäjän hyökkäys Ukrainaan muuttanut Suomen tai Euroopan energiapolitiikan suuntaa, vaan vahvisti valittuun suuntaan etenemisen tärkeyttä.

Heinolan Kokoomus esittää, että kaksoisansalaisuuden sallimisesta olisi luovuttava niiltä osin, kuin se asettaisi erimerkiksi kansalaisen hankalaan valintatilanteeseen mahdollisissa konfliktitilanteissa. Poikkeuksen muodostaisivat ne kaksoiskansalaiset, joiden toimen vanhempi on muu kuin suomalainen.

Puoluehallitus muistuttaa vastauksessaan myös kaksoiskansalaisuuden hyvistä puolista, mutta suhtautuu myönteisesti siihen, että Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan myötä muuttuneessa turvallisuustilanteessa Suomen kaksoiskansalaisuusjärjestelmä otetaan uudelleen kriittiseen tarkasteluun ja selvitetään mahdollisuudet tiukentaa järjestelmää edelleen.

Uudenmaan Kokoomusnuoret esittää Yle-veron puolittamista sekä Yleisradion yksityistämisen selvittämistä. Yhtenä perusteensa aloitteessa pidetään Ylen liukumista kaupallisten kanavien tontille, kun tuomalla muun muassa NHL-jääkiekkoa verovaroin maksetulle kanavalle.

Vastauksessaan puoluehallitus sanoo tunnistavansa Uudenmaan Kokoomusnuorten esille nostaman riskin sille, että Yleisradio toimii häirikkönä vapailla markkinoilla, mutta toisaalta muistuttaa, Yle-verolla on haluttu turvata yleisradion journalismin riippumattomuus myös politiikan pintakuohuista ja katsoo, että julkisen palvelutehtävän on jatkossakin säilyttävä laajana, keskittyen kuitenkin erityisesti uutisiin ja asiaohjelmiin, sekä suomalaiseen kulttuuriin. Näin olleen puoluehallitus esittää, että puoluekokous hylkäisi aloitteen.

Turun Kokoomusnaiset esittää aloitteessaan, että kansallinen ylioppilastutkinto tulisi pystyä suorittamaan myös englanniksi. Tämä helpottaisi muun muassa työn perässä Suomeen muuttaneiden perheiden asemaa ja houkuttelisi osaajia Suomeen.

Puoluehallitus esittää puoluekokoukselle aloitteen hyväksymistä. Sen mukaan englanninkielinen ylioppilastutkinto mahdollistaisi koulutusviennin toiselle asteelle, kun Suomen ylioppilastutkintoa voisi markkinoida kansainväliselle yleisölle. Englanninkielinen ylioppilastutkinto lisäksi parantaisi muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien mahdollisuutta siirtyä toiselta asteelta opiskelemaan korkeakouluun, puoluehallitus perustelee.

Helsingin Edistyskokoomus ajaa eutanasian laillistamista Suomessa. Puoluehallitus muistuttaa vastauksessaan, ettei kokoomuksella puolueena ole ollut varsinaista virallista kantaa, vaan asiassa on vallinnut laaja omantunnon vapaus. Kysymys on viimeksi ollut esillä vuoden 2014 puoluekokouksessa, jossa vastauksena Kauppakorkeakoulun porvareiden aloitteeseen esitettiin hyvin myötämielistä ”riittävää selvitystä”.

Nyt puoluehallitus esittää, että puoluekokous hyväksyisi seuraavan lausuman: ”Kokoomus katsoo, että ihmisellä on oltava oman vakaan harkintansa pohjalta oikeus saada kuolinapua sellaisessa tilanteessa, jossa parantumattomasta sairaudesta tai vaivasta aiheutuvaa kärsimystä ei ole käytettävissä olevilla lääketieteellisillä keinoilla muuten mahdollista riittävästi lievittää. Samalla on jatkettava kivunlievityksen ja saattohoidon kehittämistä ensisijaisina vaihtoehtoina. Kysymykseen liittyvien syvien eettisten ulottuvuuksien vuoksi on tärkeää varmistaa, että lainsäätäjillä ja aikanaan terveydenhuollon ammattihenkilöillä on asiassa täysi omantunnon vapaus.”

Tuhatkunta haluaisi rajoittaa korkeakoulujen ensikertalaiskiintiöiden määrän korkeintaan puoleen valittavista opiskelijoista. Nykyisellään kiintiö hidastaa järjestön mukaan niiden nuorten opiskelua, jotka tähtäävät pelkästään unelmapaikkaansa tai jotka ovat vielä epävarmoja alavalinnastaan.

Puoluehallitus muistuttaa, että valintakoemenettelyä uudistettiin ja yhtenäistettiin vasta viime vaalikaudella. Opiskelijavalinnat kuuluvat korkeakoulujen autonomian piiriin ja näin ollen he myös itse päättävät, kuinka suuren osan eri alojen aloituspaikoista varaavat ensikertalaisille. Vastauksessaan puoluehallitus sanoo, ettei viime vuosien valintauudistusten vaikutuksista ole vielä yksiselitteistä tutkimusnäyttöä. Opiskelijauudistuksen arvioinnin loppuraportti valmistuu tänä vuonna, ja arvio mahdollisesti tarvittavista muutoksista on tehtävä sen pohjalta.

Sekä Brysselin Kansallisseura että Aleksis Kiven Kokoomus esittävät, ettei urheilutapahtumia tulisi järjestää ihmisoikeuksia rikkovissa maissa. Esimerkiksi järjestöt ovat nostaneet Pekingin ja Sotsin talviolympialasiet sekä tulevat jalkapallon MM-kisat Qatarissa.

Puoluehallitus pitää aloitetta helposti hyväksyttävänä sekä tärkeänä keskustelunavauksena ja esittää, että puoluekokous hyväksyisi aloitteet.

Kajaanin Kokoomus esittää taloudellisia kannustimia niille korkeakoulutetuille, jotka palaavat opintojen jälkeen takaisin muuttotappioalueille. Järjestö esittää houkuttimeksi esimerkiksi opintolainan huojennusta.

Puoluehallitus esittää puoluekokoukselle aloitteen hylkäämistä. Se toteaa vastauksessaan, että istuva hallitus on jo selvittänyt opintolainahyvityksen käyttöönottoa. Niin sanottu Norjan malli kohtelisi eri aloja epätasa-arvoisesti sekä vähentäisi yksilön valinnanvapautta.

Sen sijaan puoluehallitus näyttää vihreää valoa Turun Kansallisseuran Naisten haukialoitteelle. Aloitteen mukaan haukien kutulahdet ovat kasvaneet viime vuosien aikana umpeen heikentäen siten haukikantaa dramaattisesti. Puoluehallitus toivoo puoluekokouksen hyväksyvän kutualueiden elvyttämiseen tähtäävän aloitteen kotimaisen kalan käytön ja virkistyskalastamisen edistämiseksi.

Kaikki aloitteet ja puoluehallituksen vastaukset löytyvät kokoomuksen verkkosivuilta.