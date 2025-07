Turkista lähetettiin yli miljoona savuketta Suomeen

Tullin tutkinta paljasti laajan savukkeiden maahantuontikokonaisuuden. Savukkeita lähetettiin Turkista Suomeen postilähetyksissä, joissa väitettiin olevan kankaita ja lasten vaatteita.

Tulli takavarikoi joulukuussa 2024 neljä postilähetystä, joissa oli yhteensä 40000 savuketta. Esitutkinnassa kävi nopeasti ilmi, että savukkeita on tuotu maahan jo vuosia.

Tulli epäileekin, että satakuntalainen pariskunta on vastaanottanut vuosien 2021–2024 aikana 120 postilähetystä, joissa kaikissa on ollut savukkeita. Savukkeita epäillään tuodun maahan yhteensä noin 1,2 miljoonaa kappaletta.

– Toiminta vaikuttaa olleen hyvin järjestelmällistä ja organisoitua. Epäilemme, että Tullia on pyritty harhauttamaan tarkoituksella, sillä epäillyt ovat ilmoittaneet tullauksessa lähetysten sisältäneen muun muassa kankaita ja lasten vaatteita. Esitutkinnassa on lisäksi selvinnyt, että samaan aikaan kun lähetykset on vastaanotettu, ovat epäillyt lähettäneet Turkkiin rahaa yli 200000 euroa rahansiirtopalveluja tarjoavien yritysten kautta, kertoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja Tatu Suvikas.

Tulli epäilee, että savukkeita on levitetty laajalti Satakunnan ja Pirkanmaan alueilla. Laittomalla toiminnalla on vältetty maahantuontiveroja 600000 euron edestä.

Tulli paljasti vuonna 2024 useita suuria savuke-eriä, jotka oli tuotu Suomeen laittomasti. Savukkeita takavarikoitiin ja otettiin haltuun rikosasioiden yhteydessä noin 7,1 miljoonaa kappaletta, mikä on suurin määrä kymmeneen vuoteen.

Pariskuntaa epäillään törkeästä veropetoksesta. Esitutkinta on loppuvaiheessa ja juttu siirtyy syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjäalueelle alkusyksyn aikana.