Turkissa äänestetään – jatkuuko Recep Tayyip Erdoganin valtakausi?

Turkkilaiset äänestävät tänään sunnuntaina presidentti- ja parlamenttivaaleissa. Kahdella miehellä, istuvalla presidentillä Recep Tayyip Erdoganilla ja pitkäaikaisella haastajalla Kemal Kilicdaroglulla on molemmilla käytännössä yhtä hyvät mahdollisuudet voittaa presidenttikisa. Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Erdogan on ollut maansa johdossa jo 20 vuotta. Kilicdaroglu on kampanjoinut muun muasssa Erdoganin päätösten kumoamisella. Hän haluaa esimerkiksi siirtää valtaa pois presidentiltä, jota istuva presidentti on innokkaasti itselleen keskittänyt.

Opposition laajan liittouman tukemana sosiaalidemokraattista CHP-puoluetta edustavalla Kilicdaroglulla on todellinen mahdollisuus voittaa. Koalitiossa on mukana muun muassa nationalistinen Hyvä puolue, jonka uskotaaan voivan tuoda ääniä Erdoganin konservatiiviselta AKP-puolueelta.

Voiton varmistamiseksi sunnuntaina voittajan on saatava yli 50% äänistä. Muutoin järjestetään toinen kierros kahden suurimman äänimäärän saaneen kanssa kahden viikon kuluttua. Vaalikampanjat ovat olleet erittäin intensiivisiä ja panokset ovat korkealla.

Turkin 64 miljoonaa äänestäjää tekevät päätöksensä vaikeana aikana. Vaalien pääteemoihin on kuulunut maan talouden tila. Virallisten lukujen mukaan inflaatio on kavunnut lähes 44 prosentin tasolle, mutta monet uskovat sen olevan tätäkin korkeampi.

– Ihmiset tulevat sisään ja kysyvät, miksi hinnat nousevat koko ajan, ja he lähtevät ostamatta mitään, kauppias Rahime kertoo BBC:lle.

Ankaralaisessa optikkoliikkeessä Burak Onder harmitteli, että tuskin kukaan enää ostaa silmälaseja.

– Ihmiset eivät edes pyydä alennuksia, koska heillä ei siltikään olisi varaa.

Kaiken lisäksi Turkki on kärsinyt kahdesta suuresta maanjäristyksestä, joiden seurauksena yli 50 000 ihmistä on kuollut. Monelle järistyksistä kärsivälle äänestämään meneminen on selvästi normaalia hankalampaa.

Presidentinvaalien kanssa järjestetään samanaikaisesti parlamenttivaalit, joissa äänestäjät pääsevät päättämään 600 kansanedustajasta Turkin parlamenttiin.

Presidentti Erdoganin islamistisia piirteitä omaavalla AKP-puolueella on yhteistyökumppaninaan kansallismielinen MHP ja kaksi muuta puoluetta. Kilicdaroglun sosiaalidemokraattinen CHP tekee yhteistyötä kansallismielisen Hyvän puolueen ja neljän pienemmän puolueen kanssa,

Turkin toiseksi suurin oppositiopuolue, kurdimyönteinen HDP on osa omaa liittoumaansa ja se on kampanjoinut Vihreän vasemmiston nimen alla.