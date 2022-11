Tuottavuus laski etätöiden päättymisen jälkeen

Työntekijöiden paluu etätöistä toimistolle ei ole johtanut tuottavuuden kasvuun vaan pikemminkin päinvastoin. Yhdysvaltalaisen Washington Post-lehden mukaan yhdysvaltalaiset työnantajat ovat huolissaan tuottavuuden laskusta yrityksistä.

Tiedot perustuvat Yhdysvaltain työvoimatilastotoimiston (Bureau of Labor Statistics) tekemiin mittauksiin. Niissä ilmeni, että työntekijöiden tuottavuus oli laskenut peräti 4,1 prosenttia tämän vuoden toisella neljänneksellä. Tuottavuuden lasku osuu samaan ajankohtaan, kun monissa yrityksissä työntekijöitä houkuteltiin etätöistä palaamaan takaisin toimistoille.

Tuottavuutta mittaavat tilastot ovat ristiriidassa koronavuosien kanssa, jolloin työntekijöiden tuottavuus nousi, kun he siirtyivät etätyöhön.

Tutkimusten mukaan sama ilmiö on toistunut eri puolilla maailmaa tämän vuoden aikana. Tilastot eivät löydä yhtä selkeää syytä sille, miksi työntekijöiden tuottavuus on laskenut. Laajan etätyösuosituksen päätyttyä työelämässä on yleistynyt myös niin sanottu ”hiljaisen lopettamisen” malli, jossa työntekijä tekee töissä vain vaaditun minimimäärän eikä yhtään ylimääräistä. On myös arveltu, että etätöihin siirryttyään työntekijät tekivät töitä aiempaa ahkerammin, mutta toimistolle palattuaan ovat palanneet aiempaan työtahtiin.

Vaikka tilastojen mukaan työntekijöiden tuottavuus näyttää kasvaneen etätöissä, osa työnantajista on epäillyt työntekijöiden laiskottelevan etätöissä. Etätyöntekijöiden tuottavuutta voidaan mitata erilaisilla ohjelmistoilla, mutta tutkijoiden mukaan tällaisten ohjelmien käyttö voi tosiasiassa haitata työntekijöiden tuottavuutta ja sitoutumista työnantajaan. Työntekijä voi myös kokea, ettei työnantaja luota häneen, mikä osaltaan vaikuttaa kielteisesti hänen työpanokseensa.