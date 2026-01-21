Tuore ennuste: Suomen talous kääntyy kasvuun – ensi vuonna tahti kiihtyy

Suomen talouskasvun edellytykset ovat parantuneet, pankkikonserni Nordea arvioi tuoreessa talousennusteessaan.

Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna yhdellä prosentilla ja kasvun kiihtyvän ensi vuonna kahteen prosenttiin. Kasvua tukevat yksityisen kulutuksen lisäksi viennin toipuminen ja tuotannolliset investoinnit.

Suomen talouskasvu jäi viime vuonna nollan tuntumaan, mutta merkkejä talouskasvun käynnistymisestä on jo kertynyt. Vienti kääntyi kasvuun jo viime vuonna, ja myös yksityisen kulutuksen odotetaan piristyvän kuluvan vuoden aikana.

Kuluttajien käyttäytyminen tulee pitkälti määrittämään Suomen talouskehityksen tahdin tänä vuonna.

– Odotamme yksityisen kulutuksen kääntyvän kasvuun tänä vuonna, kun kuluttajien ostovoima ja ylipäätään kotitalouksien taloudellinen tilanne vahvistuu entisestään. Tämä johtaa säästämisasteen varovaiseen laskuun, mikä kääntää talouden yhden prosentin kasvuun, arvioi Nordean ekonomisti Juho Kostiainen tiedotteessa.

Kuluttajien käyttäytymistä on kuitenkin vaikea ennustaa, joten Nordea on tehnyt perusennusteensa ympärille kaksi vaihtoehtoista tarkastelua, joista käy ilmi kuluttajien suuri merkitys talouskehitykseen.

Säästämisasteen jämähtäminen nykyiselle korkealle tasolle merkitsisi Nordean mukaan yhteensä prosenttiyksikön heikompaa talouskehitystä seuraavan kahden vuoden aikana suhteessa perusennusteeseen. Toisaalta säästämisasteen palautuminen pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle kiihdyttäisi kasvua prosenttiyksiköllä.

Työmarkkinoilla ristiriitaisia signaaleja

Työmarkkinoilla nähdään ristiriitaisia signaaleja. Työttömyysasteen trendi on kohonnut 10,6 prosenttiin, mikä on koko Euroopan korkein, mutta samaan aikaan työllisyysasteen lasku on taittunut.

– Työttömyyden voimakasta kasvua selittää heikon taloustilanteen lisäksi työikäisen väestön kasvu, työmarkkinauudistusten kasvattamat kannusteet työn aktiivisempaan hakemiseen, opiskelijoiden kasvanut tarve lisäansioille sekä tuettujen työpaikkojen määrän väheneminen, luettelee Kostiainen.

Teollisuudessa työllisyys on jo kääntynyt kasvuun. Vientisektori näyttääkin päässeen pahimman yli, ja etenkin metalliteollisuuden uusissa tilauksissa nähdään selvää kasvua.

Suomen viennin odotetaan kasvavan myös tänä vuonna. Vientikysyntää lisää maailmantalouden imu sekä suuret puolustusinvestoinnit Euroopassa. Suomen verrattain matalat palkankorotukset sekä edullinen sähkö tukevat vientisektorin kustannuskilpailukykyä ja ovat omiaan houkuttelemaan investointeja Suomeen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin uhkaamat lisätullit Euroopan maille luovat kuitenkin varjoa viennin kasvunäkymille.

Asuntomarkkinoilla tilanne on edelleen vaisu, vaikka kauppamäärät ovat kasvaneet. Asuntohinnat ovat laskussa ja myyntiajat pitkiä. Vuokramarkkinoilla on paljon tarjontaa ja vuokrat ovat kääntyneet laskuun.

Asuntorakentamisen odotetaankin pysyvän vaisuna vielä tänä vuonna, kun ARA-valtuuksien vähenemisen vuoksi myös korkotuetun vuokrarakentamisen määrä kääntyy laskuun.

Kestääkö maailmantalous jatkuvan epävarmuuden?

Maailmantalouden kasvunäkymät ovat jatkuneet melko hyvinä geopoliittisesta epävarmuudesta huolimatta. Vuoden 2026 kasvua tukee monissa maissa kevyt finanssipolitiikka, kasvulle suotuisat rahoitusolosuhteet sekä nopea teknologinen kehitys. Yhdysvalloissa kasvun odotetaan jatkuvan noin kahden prosentin tasolla ja lähes samaa tahtia tavoittelee myös euroalue lähivuosina.

– USA:n tuottavuuskasvu oli viime vuonna nopeaa ja Kiinassa teknologia menee valtavin harppauksin eteenpäin. Odotamme, että myös euroalue hyötyy viiveellä uudesta teknologiasta. Lisäksi Saksan investointipaketti on vetämässä euroalueen suurinta taloutta kasvuun, mistä on hyötyä myös talousalueen muille maille. Toisaalta geopoliittinen epävarmuus heikentää luottamusta ja Kiinasta tuleva kilpailu tuntuu kivuliaasti monissa eurooppalaisissa yrityksissä, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu kertoo.

Euroalueen kuluttajat ovat pysyneet varovaisina ja säästämisaste on yhä korkea. Ennusteen perusurassa varovaisuus hellittää vain asteittain.

– Trumpin toimet aiheuttavat jatkuvaa epävarmuutta erityisesti kansainvälisessä kaupassa, mutta ne heikentävät myös kuluttajien ja yritysten luottamusta tulevaan. Myös Yhdysvaltain keskuspankin asema ja nimitykset sen johtoon ovat varmasti alkaneen vuoden kuumimpia teemoja rahoitusmarkkinoilla. Edessä voi olla hyvinkin vauhdikas vuosi niin valuutta- kuin velkakirjamarkkinoillakin”, Koivu arvioi.