Tulossa uusi vaihde Euroopan kilpailukykyyn

Elokuussa EU-instituutioissa pidetään perinteisesti kesätaukoa, mutta uuden komission ja sen työohjelman rakentaminen on jo vauhdissa. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen varmisti mandaattinsa selvin luvuin, kun 401 meppiä äänesti hänen jatkokautensa puolesta Strasbourgissa.

Vahva tuki luo luottamusta, vakautta ja jatkuvuutta EU:n päätöksentekokykyyn. Näinä aikoina sitä tarvitaan. Linjapuheessaan ja poliittisissa suuntaviivoissaan Ursula von der Leyen nosti aivan oikein Euroopan kilpailukyvyn vahvistamisen turvallisuuden ohella ykkösteemaksi.

Kuten komission puheenjohtaja muistutti, Eurooppa on aina ollut teollisuuden, innovoinnin ja yrittäjyyden maanosa. Nyt maailmassa käydään todella kovaa kilpajuoksua siitä, kuka kehittää ensimmäiseksi teknologioita, jotka tulevat määrittämään maailmantaloutta vuosikymmeniksi eteenpäin. Euroopassa liian monet rakenteelliset tekijät jarruttavat kilpailukykyä. Innovaatiot ja investoinnit on saatava liikkeille. Se vaatii osaamista, pääomia ja innovaatioihin kannustavaa ympäristöä.

Kasvua haittaavan liialliseen hallintoon ja sääntelytaakkaan on puututtava. Se on jokaisen lainsäätäjän tehtävä. Tulevassa komissiossa Ursula von der Leyen aikoo määrätä jokaiselle komissaarille tehtäväksi vähentää hallinnollista taakkaa omalla toimialallaan: vähemmän byrokratiaa ja raportointia, enemmän luottamusta ja nopeammat lupamenettelyt. Etenemistä arvioidaan vuosittain, ja työn koordinoinnista vastaa komission varapuheenjohtaja. Samoin kaivattu pk-yritysarviointi otetaan käyttöön. Eli jo etukäteen arvioidaan esitysten vaikutukset erityisesti pk-yrityksiin ja kilpailukykyyn. Tervetulleita aloitteita.

Ursula von der Leyenin linjauksen mukaisesti tuleva komissio on investointikomissio: Euroopan on oltava houkutteleva paikka kehittää, innovoida ja investoida uuteen. Nyt liian usein eurooppalaiset yritykset joutuvat hakemaan rahoitusta laajentumiselle Yhdysvalloista tai Aasiasta. Samaan aikaan finanssimarkkinoiden hajanaisuuden vuoksi eurooppalaisten perheiden säästöjä siirtyy vuodessa 300 miljardia euroa EU:n ulkopuolelle. Kehitys on käännettävä. Pelkästään pääomamarkkinaunionin toteuttamisen arvioidaan voivan houkutella EU-alueelle 470 miljardin euron lisäinvestoinnit vuosittain.

Euroopan unioni ei ole pakittamassa ilmastotavoitteistaan. Eikä pidäkään. Eurooppa haluaa olla edelleen kansainvälisen ilmastotyön edelläkävijä, ja vuoden 2040 ilmastotavoitteeksi komissio tulee esittämään 90 prosentin päästövähennyksiä.

Ensisijaisesti nyt keskitytään jo tehdyn ilmastolainsäädännön tehokkaaseen ja oikeudenmukaiseen toimeenpanoon, varmistetaan teknologianeutraalius muun muassa autojen osalta, ja lisätään investointeja uusiin vähähiilisiin teknologioihin, verkkoinfraan, energian varastointiin ja hiilidioksidin talteenottoon. Ensimmäisen sadan päivän aikana komissio tulee tähän liittyen esittämään puhtaan teollisuuden ohjelman.

Samoin kuin vihreän siirtymän, myös digitalisaation alalla tehtiin päättyneellä EU-kaudella valtava määrä lainsäädäntöä. Myös tässä tuleva komissio keskittyy von der Leyenin mukaan ennenkaikkea nyt tehokkaaseen toimeenpanoon ja valvontaan. Samaan aikaan aiotaan erityisesti vauhdittaa eurooppalaisia investointeja tulevaisuuden kriittisiin teknologioihin, kuten kvanttilaskentaan, puolijohteisiin ja genomiikkaan. Tekoälyinnovoinnin osalta Eurooppa pyrkii maailman kärkeen. Ensimmäisen sadan päivän aikana komissio varmistaa suurteholaskentakapasiteetin saatavuuden tekoälyn startup-yrityksille ja tekoälyteollisuudelle esittämällä aloitteen tekoälytehtaista. Alalle aiotaan perustaa myös oma tekoälyneuvosto, johon koottaisiin osaamista CERNin tapaan.

Innovaatiot ja osaaminen ovat aivan oikein isossa roolissa von der Leyenin esittelemissä suuntaviivoissa. Hän haluaa nostaa tutkimuksen, tieteen ja teknologian EU:n talouden keskiöön. Tutkimusinvestointeja aiotaan lisätä, Euroopan tutkimusneuvostoa ja innovaationeuvostoa laajentaa, yliopistoalliansseja vahvistaa ja perustaa uudenlainen osaamisunioni. Erittäin hyviä linjauksia.

Iso potentiaali Euroopan talouden vahvistamisessa on edelleen sisämarkkinoiden tiivistämisellä. Tästä Italian entinen pääministeri Enrico Letta julkisti hiljattain raportin, jossa huomio oli erityisesti eurooppalaisten energia-, digi- ja rahoitusmarkkinoiden integraatiossa. Toisen Italian entisen pääministerin Mario Draghin kilpailukykyraporttia odotetaan lähiviikkoina. Kokonaisuuden täydentää presidentti Sauli Niinistöltä tilattu turvallisuusraportti. Näitä kaikkia tullaan hyödyntämään tulevan komission ohjelmassa.

Odotetusti von der Leyen linjasi jo poliittisissa suuntaviivoissaan, että uuteen komissioon tulee erillinen puolustuskomissaari, ja ensimmäisen sadan päivän aikana komissio tuottaa ehdotuksen, niin sanotun valkoisen kirjan Euroopan puolustuksen tulevaisuudesta. Komissio aikoo yhdessä Naton ja jäsenmaiden kanssa myös esittää Euroopan yhteistä etua koskevia puolustushankkeita, näistä ensimmäisenä eurooppalainen ilmapuolustuskilpi ja kyberpuolustus. Myös Suomelle erittäin tärkeä rajaturvallisuuden vahvistaminen on tulevan komission ohjelmassa merkittävässä roolissa.