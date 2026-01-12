Verkkouutiset

Tullin logo Helsingissä. LEHTIKUVA / ANNI ÅGREN

Tullin palvelussa haavoittuvuus, käyttökatko jatkuu

  • Julkaistu 12.01.2026 | 18:33
  • Päivitetty 12.01.2026 | 18:33
  • Tulli
Toistaiseksi ei ole viitteitä siitä, että ulkopuoliset olisivat päässeet tarkastelemaan yksityishenkilöiden tai yritysten tietoja.
Tulli jatkaa henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelun käyttökatkoa. Palvelusta löytyi tietoturvahaavoittuvuus viime perjantaina, Tulli kertoo tiedotteessa.

Tulli korjaa haavoittuvuutta. Tavoitteena on palauttaa palvelu käyttäjille mahdollisimman pian, arviolta tiistain 13.1. aikana.

Tulli suosittelee asiakkaita odottamaan käyttökatkon päättymistä. Kiireellisissä tilanteissa henkilöasiakkaat voivat tullata lähetyksensä yrityksille suunnatussa Tulliselvityspalvelussa tai ostaa tullauksen kuljetusyritykseltä.

Käytettävissä olevien tietojen perusteella ei tähän mennessä ole löydetty viitteitä siitä, että kukaan ulkopuolinen olisi päässyt tarkastelemaan yksityishenkilöiden tai yritysten tietoja. Asiakkaiden ei tarvitse olla yhteydessä Tulliin.

Tulli on tarkastanut myös muut järjestelmänsä, eikä niissä ole todettu vastaavaa haavoittuvuutta.

 

 

