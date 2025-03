Tullin laite paljastaa kehonsisäiset huumeet – jo viisi kätköä löytynyt

Tulli on ottanut käyttöön ensimmäisen kuvantamislaitteensa Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Laitetta käytetään kansainvälisen matkustajaliikenteen valvonnassa, kun matkustajan epäillään salakuljettavan kehonsisäisesti esimerkiksi huumeita.

Alkuvuoden aikana kuvantamislaitteen avulla on paljastunut viisi tapausta, joissa matkustaja on yrittänyt tuoda maahan kehonsa sisällä huumausaineita. Uusi valvontalaite tehostaa Tullin matkustajatarkastuksia ja säästää sekä Tullin että matkustajan aikaa.

– Henkilönkuvantamislaite tehostaa Tullin valvontatyötä. Sen käyttöönotto on yksi toimistamme, joilla edistämme yhteiskuntamme turvallisuutta. Uusi valvontalaite on tärkeä apuväline työssämme huumausaineiden salakuljetuksen paljastamiseksi, kertoo Tullin valvontaosaston johtaja Samy Gardemeister tiedotteessa.

Vartalonkuvantamislaitetta käytetään matkustajaliikenteen valvonnassa tukena tilanteissa, joissa matkustajan epäillään todennäköisin syin salakuljettavan jotain kiellettyä kehonsisäisesti. Tyypillisesti kehonsisäisesti salakuljetetaan kovia huumausaineita. Yleisin kehonsisäisesti salakuljetettu huumausaine on kokaiini.

Tarkastukset tehostuvat ja sekä Tullin että matkailijan aikaa säästyy

Uuden valvontalaitteen avulla säästetään sekä tullitarkastajien että kuvattavan matkailijan aikaa, kun kuvantaminen voidaan tehdä lentoasemalla sairaalaan siirtymisen sijaan. Valvontalaite tuo myös taloudellista hyötyä pitkällä aikavälillä.

Tullin toiminnasta Helsinki-Vantaan lentoasemalla vastaava tullipäällikkö Mika Pitkäniemi kertoo, että aiemmin henkilöt on jouduttu kuljettamaan kuvattavaksi lentokentän ulkopuolelle.

– Se on vienyt resurssejamme pois muusta tullivalvonnasta, koska yhtä kuvattavaa kohti on tarvittu kaksi tullitarkastajaa useaksi tunniksi. Nyt pystymme tunnistamaan kehonsisäiset salakuljettajat jo tullitarkastuksessa ja kohdentamaan jatkovalvontatoimet vain heihin ja näin suunnata resursseja tärkeään valvontatyöhön lentoasemalla, hän sanoo.

– Tehokkailla valvontalaitteilla on myös ennalta ehkäisevä vaikutus, kun kiinnijäämisen riski kasvaa, jatkaa Pitkäniemi.

Alkuvuoden aikana laitteella on tehty viisi havaintoa, ja ne ovat nyt Tullin rikostutkinnassa. Tapauksista tiedotetaan mahdollisesti esitutkintojen valmistuttua.

Ensimmäinen turvallisuusviranomaisten kuvantamislaite Suomessa

Tulli on Suomessa ensimmäinen lainvalvontaviranomainen, joka on ottanut käyttöön vartalonkuvantamislaitteen. Ulkomailla vastaavanlaisia kuvantamislaitteita on käytössä eri maiden tulliviranomaisilla.

Helsinki-Vantaan lentoasema valittiin Tullin kuvantamislaitteen paikaksi, koska se on lentoliikenteen solmukohta ja erittäin vilkas rajanylityspaikka. Tarvittaessa Tulli voi myös tuoda satamista matkustajia kuvattavaksi Helsinki-Vantaalle.

Tullin kuvantamislaite ei ole terveydenhuollon laite, vaikka sen toiminta perustuu myös röntgensäteilyyn. Laitteen tuottamassa läpivalaisukuvassa näkyy pehmytkudos, luut ja mahdolliset vierasesineet.

Sen henkilöön kohdistuva säteilyannos on kuitenkin noin tuhat kertaa pienempi kuin terveydenhuollon vastaavissa laitteissa. Säteilyannos vastaa säteilyä, jolle matkustaja altistuu normaalissa lentokorkeudessa yhden tunnin kestoisen lentomatkan aikana. Varsinainen kuvantaminen kestää vain noin kymmenen sekuntia. Kuvattavan ei tarvitse riisuutua kuvantamista varten.

Laiteen hankintahinta oli kokonaisuudessaan noin 100 000 euroa, josta Euroopan unionin Tullitarkastuslaitteiden rahoitusväline Customs Control Equipment Instrument (CCEI) rahoitti 80 prosenttia.