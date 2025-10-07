Tullikoira Aino haisteli kielletyt lihat esiin satamassa

Tulli aloitti elokuussa tehostetun valvonnan Helsingin satamissa afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Suomeen tulevilta matkailijoilta löydettiin yli 400 kiloa kiellettyjä lihatuotteita. Lihatuotteiden tuontirajoitukset tulivat yleensä matkailijoille yllätyksenä.

Tehostettu valvonta kohdistui Virosta Suomeen tulevaan matkustajaliikenteeseen ja lihatuotteisiin. Merkittävänä apuna oli Tullin ruokakoira Aino.

Tehostetun valvonnan aikana Tulli otti haltuun hieman yli 400 kiloa kiellettyjä lihatuotteita, esimerkiksi muovipussiin pakattua lihaa tai raakamakkaraa.

Matkailijat suhtautuivat tehovalvontaan ja haltuunottoihin pääasiassa ymmärtäväisesti. Tietämättömyyteen vedotaan lähes aina, joten vaikuttaa siltä, että tiedottamisessa ja ohjeistamisessa olisi parantamisen varaa, esimerkiksi infotauluja terminaaleihin ja tietoa laivayhtiöiden verkkosivuille, toteaa tiedotteessa kenttäjohtaja Ari Peltonen.

Afrikkalainen sikarutto on sikoja tappava verenvuotokuumetauti. Se ei tartu ihmiseen, mutta voi levitä esimerkiksi matkailijoiden kuljettamien sian-, villisianlihan ja niitä sisältävien lihatuotteiden mukana.

Taudin leviämisellä Suomeen olisi huomattavia negatiivisia vaikutuksia eläinten hyvinvointiin, siankasvatukseen ja elintarvikevientiin.

Useissa EU-maissa on rajoitusalueita, joilta sianlihaa ja villisianlihaa sekä niitä sisältäviä tuotteita saa tuoda Suomeen vain hyvin rajoitetusti. Esimerkiksi Virosta yksityishenkilöt saavat tällä hetkellä tuoda Suomeen vain sellaisia sian- ja villisianlihatuotteita, joiden pakkauksissa on soikea EU-tunnistusmerkki.

Lisäksi Ruokavirasto suosittelee, että ulkomailta ei tuotaisi lihaa, makkaroita tai muita eläinperäisiä tuotteita Suomeen.

Tällä hetkellä afrikkalaista sikaruttoa esiintyy muun muassa Virossa ja monissa muissa Itä-Euroopan maissa. Afrikkalaisen sikaruton tautitilanne ja rajoitusvyöhykkeet voivat kuitenkin muuttua hyvin nopeasti. Matkailijan kannattaa aina tarkistaa ajankohtaiset ohjeet ruokaviraston verkkosivuilta.