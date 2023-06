Tulli paljasti lähes miljoonan euron rikoskokonaisuuden

Tulli on aloittanut tutkinnan suuresta rikoskokonaisuudesta, jossa käsitellään huumaavien lääkeaineiden myyntiä sekä rahanpesua.

Rikoskokonaisuus paljastui huumaavien lääkkeiden salakuljetusten tutkinnan yhteydessä. Tulli takavarikoi satoja huumaavia lääkkeitä tullitarkastuksessa Helsinki-Vantaan lentoasemalla maaliskuussa 2023.

Yhteensä huumaaviksi lääkkeiksi luokiteltavia oksikodoni-, alpratsolaami- ja tsopiklonitabletteja oli lähes 350 kappaletta. Rikoksesta epäilty toi huumelääkkeet maahan osin kehonsa sisään kätkettynä ja osin matkatavaroissaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan oksikodonia voidaan pitää erittäin vaarallisena huumausaineena, joka rinnastetaan vaikutuksiltaan morfiiniin. Huumaavista lääkkeistä saadun taloudellisen hyödyn arvioidaan olevan yli 160 000 euroa.

– Huhtikuussa 2023 takavarikoimme Vantaalla myös postilähetyksen, jonka rikoskokonaisuudesta epäilty oli lähettänyt Espanjasta kotiosoitteeseensa ennen Suomeen lentämistään. Lähetyksessä oli sähköpotkulauta, johon oli kätketty yhteensä yli 600 oksikodoni- ja alpratsolaamitablettia. Esitutkintamme perusteella on syytä epäillä, että henkilö on toiminut samoin myös aikaisemmin. Salakuljetusten tutkinnan yhteydessä paljastui, että kyseessä on mittavampi tapaus, kertoo tutkinnanjohtaja Kimmo Jauhiainen.

Lisäksi kotietsinnöissä takavarikoitiin yli 700 000 euroa käteistä. Lisäksi kotietsinnöissä takavarikoitiin muuta arvo-omaisuutta. Tulli tutkii asiaa muun muassa useana törkeänä huumausainerikoksena ja törkeänä rahanpesuna.

– Yksittäisestä tapauksesta voi aina aueta laajempikin rikosvyyhti, kuten tässä tapauksessa kävi. Nyt yksittäinen huumelääkkeiden takavarikointi lentokentällä johdatti meidät lähes miljoonan euron rikoskokonaisuuteen, Jauhiainen kertoo.

Huumausaineeksi luokiteltavia lääkevalmisteita voi kuljettaa Schengen-valtioiden välillä lääkkeille annettavan Schengen-todistuksen avulla. Esitutkinnan perusteella epäillyn epäillään hankkineen Virosta Schengen-todistuksia väärin perustein huumelääkkeiden kuljetukseen viime syksystä alkaen.

Schengen-sopimuksen piiriin kuuluvat muun muassa Suomi, Viro ja Espanja.

Epäilty on Helsingissä asuva mies, joka on ollut vangittuna rikosepäilyihin liittyen maaliskuusta alkaen.