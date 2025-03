Tulli paljasti, kannabista pikarahtina Yhdysvalloista

Tulli paljasti syksyllä 2024 laajamittaisen rikossarjan, jossa Yhdysvalloista tuotiin Suomeen pikarahtilähetyksinä yli 90 kiloa kannabista. Esitutkinnan aikana paljastui myös kokaiinin maahantuontia ja myyntiä koskeva rikosepäily.

Tulli otti lokakuun lopussa Hämeenlinnassa kiinni kolme henkilöä epäiltyinä kannabiksen maahantuontiin liittyvästä törkeästä huumausainerikoksesta.

Esitutkinnan alkuvaiheessa rikosepäily koski noin 3,6 kilon kannabiserän maahantuontia Yhdysvalloista pikarahtilähetyksenä. Tutkinta laajeni sittemmin koskemaan kaikkiaan kahtakymmentäneljää Yhdysvalloista Suomeen pikarahtilähetyksinä tuotua kannabiserää.

Tullin arvion mukaan epäillyt ovat tuoneet kesän ja syksyn 2024 aikana Suomeen yli 90 kiloa kannabista, josta Tulli on esitutkinnan aikana takavarikoinut lähes 27 kiloa.

Lisäksi Tulli on Helsingissä yksityisasuntoihin tehtyjen kotietsintöjen yhteydessä takavarikoinut noin 1,3 kiloa kokaiinia. Kokaiinia epäillään päätyneen myös levitykseen pääkaupunkiseudulla. Tullin takavarikoimien huumausaine-erien arvo katukaupassa olisi ollut noin kaksi miljoona euroa.

Yhdysvalloista käsin organisoitu huumausaineen maahantuonti on ollut suunnitelmallista ja toiminnassa on viranomaisten harhauttamiseksi hyödynnetty muun muassa vääriä henkilötietoja.

– Esitutkintakokonaisuuden laajuus selvisi Tullin omien toimenpiteiden perusteella. Sekä kansallinen että kansainvälinen yhteistyö asian tutkinnassa on ollut erittäin tiivistä, kertoo tutkinnanjohtaja Tuomas Korhonen tiedotteessa.

Esitutkinta on koskenut kaikkiaan 25 törkeätä huumausainerikosta sekä yhtä huumausainerikosta. Rikoksista on epäilty kolmea henkilöä, jotka ovat edelleen vangittuina. Esitutkinnan aikana Tulli on tehnyt yhteistyötä poliisin sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Rikoskokonaisuutta on käsitelty Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, joka antaa kansliatuomion asiassa myöhemmin.