Tulevaisuuden hirmuristeilijä on kahdeksan Titanicin kokoinen

Tulevaisuudessa suurimmat risteilyalukset saattavat olla jopa kahdeksan kertaa Titanicin kokoisia ja kuljettaa pienen kaupungin verran matkustajia, arvioi tuore risteilymatkailun kestävyyttä käsitellyt tutkimus.

Asiasta uutisoi brittilehti The Telegraph.

”Hirviöristeilijöiksi” leimatut alukset voisivat tarjota risteilykokemuksia kerralla jopa 11 000 matkustajalle. Tämän hetken suurin risteilyalus, Suomessa rakennettu The Icon of the Seas tarjoaa matkustajapaikkoja 7600 risteilyvieraalle. Titanicin kyytiin mahtui 2500 matkustajaa.

Alukset myös tarjoavat matkustajille yhä enemmän viihdettä ja erilaisia palveluja. Lisäksi risteilyjä räätälöidään tarkoin eri kohderyhmille mieltymysten mukaan.

Erikoisimmat matkat suuntautuvat esimerkiksi arktiselle alueelle. Aluksilla voi olla risteilymatkustajien ohella mukana myös tutkijoita.

Tutkimuksessa todetaan, risteilyalan päästöt ovat kasvaneet merkittävästi laivojen koon ja määrän kasvaessa.