Ryntäävätkö venäläiset matkailijat itärajalle? Viisumipäätös ei vielä näy

Suomen päätös rajoittaa venäläisille myönnettäviä viisumeja ei ole toistaiseksi näkynyt rajanylityspaikoilla, kertoo Rajavartiolaitoksen tilanne- ja riskianalyysikeskuksen päällikkö Mikko Lehmus.

Sosiaalisessa mediassa levisi maanantaina video itärajan rajanylityspaikan autojonosta. Videota levittäneen tilin mukaan venäläiset matkailijat olisivat nyt pyrkimässä Suomeen ennen kuin viisumirajoitukset astuvat voimaan syyskuussa.

– Kokonaisliikenteen määrä tai liikenteen kasvuprosentti eivät heijastele sitä, että liikenne olisi jonoutumassa tai että Suomen uusi viisumilinjaus olisi aiheuttanut liikenteeseen rynnistyksen suuntaan tai toiseen.

– Voi olla yksittäisiä hetkiä, jolloin liikenne hieman jonoutuu, mikäli rajanylittäjät aikatauluineen ovat yhtä aikaa liikkeellä, Lehmus sanoo Verkkouutisille.

Venäjä poisti koronaviruksen takia asetetut rajaliikenteen rajoitukset 15. heinäkuuta, jonka jälkeen rajaliikenne kaksinkertaistui muutamassa päivässä. Liikenteen määrä on kasvanut tämän jälkeen noin 3–8 prosenttia viikossa, kertoo Lehmus.

Tällä hetkellä arkipäivinä rajanylityksiä on Suomen itärajalla yhteensä noin 8 000 päivässä ja viikonloppuisin tehdään yli 10 000 ylitystä. Luvussa ovat mukana kaikki ylitykset.

Kokonaisliikenteestä noin 75 prosenttia on Venäjän kansalaisia.

– Venäläiset tulevat Suomeen ostoksille, vapaa ajan matkoille sekä tapaamaan ystäviään ja sukulaisiaan. He omistavat myös kiinteistöjä, joille matkustetaan, Lehmus kertoo.

Rajavartiolaitos arvioi, että liikenne jatkuu samansuuntaisena myös syyskuussa, kun uudet viisumirajoitukset astuvat voimaan. Tämä johtuu siitä, että venäläisillä on jonkin verran käytössään monikertaviisumeita sekä muiden Schengen-maiden myöntämiä viisumeita.

– Päätös alkaa näkyä hitaasti ja viiveellä. Eli oleellista muutosta rajaliikenteeseen ei tule näkymään lyhyellä jänteellä, muutos tulee pidemmällä jänteellä, Lehmus arvioi.

Long line of Russians waiting to get into Finland.

Many have decided to go as they fear that Finland could introduce a visa ban for Russian citizens. pic.twitter.com/lhQY8HnUf4

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 22, 2022