Tuhansille norjalaisille kerrottiin vahingossa, että he ovat miljonäärejä

Useille tuhansille ihmisille Norjassa kerrottiin vahingossa, että he ovat voittaneet lotossa ja ovat nyt miljonäärejä.

Norjan valtio-omisteisen veikkausyhtiön virheen vuoksi tuhansille lähetettiin viesti miljoonavoitosta, jonka he olisivat saaneet perjantain Eurojackpot-arvonnassa.

Asiasta kertovan Telegraphin mukaan pelijärjestelmään manuaalisesti syötetyssä koodissa oli tapahtunut laskuvirhe. Summa oli kerrottu sadalla sen sijaan, että se olisi jaettu sadalla.

Useat norjalaiset kertoivat Norjan yleisradiolle (NRK) alkaneensa juhlia voittoaan ennen kuin saivat tietää virheestä. Jotkut suunnittelivat kodin remonttia, toiset lomamatkaa.

– Se oli erittäin hauska hetki, totesi Lise Naustdal, joka luuli voittaneensa 1,9 miljoonaa kruunua (160 000 euroa).

Norjan kulttuuriministeri Lubna Jaffery paheksui asiaa ja sanoi, että tällaisia virheitä ei pitäisi tapahtua etenkään, kun Norsk Tipping -yhtiöllä on yksinoikeus tarjota pelipalveluita maassa.

Norsk Tippingin toimitusjohtaja Tonje Sagstuen ilmoitti kantavansa vastuun tapahtuneensa ja eroavansa tehtävästään vain kahden vuoden jälkeen.

Hän kertoi saaneensa lukuisia viestejä ihmisiltä, jotka olivat luulleet mobiiliapissa tai verkkosivuilla näkemänsä voittoa todeksi.

– Voin sanoa heille vain, että olen pahoillani. Mutta ymmärrän, että se ei paljon lohduta, Sagstuen kommentoi.

Norsk Tipping -yhtiön toimintaa on ruodittu aiemminkin, sillä sen tietokonejärjestelmässä on viime kuukausina havaittu useita vakavia virheitä ja yhtiö on kohdannut lukuisia teknisiä ongelmia viimeisen vuoden aikana.

Eroavan toimitusjohtajan mukaan joku muu tulee jatkamaan yhtiössä meneillään olevat uudistushankkeet loppuun.