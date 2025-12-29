Tuhansilla yhä sähköt poikki – näissä kunnissa pahin tilanne

Yli 29000 asiakasta on edelleen ilman sähköä Suomea lauantaina riepotelleen Hannes-myrskyn jäljiltä, selviää Energiateollisuuden sähkökatkokartasta.
Eniten sähköttömiä asiakkaita on kello 13 aikaan pitkin Suomen länsirannikkoa: Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa sekä Pirkanmaalla ja Hämeessä.
Kello 13 aikaan sähköttömiä asiakkaita on edelleen yli 150 kunnassa.
Kristiinankaupungissa sähköttömiä asiakkaita on yli 1700 ja Kokkolassa lähes 1400.
Myös Kruunupyyssä, Orivedellä ja Paraisilla on kussakin yli tuhat sähkötöntä asiakasta.
Lisäksi satoja sähköttömiä asiakkaita löytyy muun muassa Eurajoelta, Evijärveltä, Hattulasta, Hämeenlinnasta, Jämsästä, Kalajoelta, Kangasalta, Kuhmoisista, Merikarvialta, Närpiöstä, ja Uudestakaupungista.
Enimmillään sähköttömiä asiakkaita oli lauantain ja sunnuntaina välisenä yönä lähes 187000.