Tuhansia Ukrainan sotilaita aiotaan kouluttaa Britanniassa

Tähän mennessä yli 450 ukrainalaista sotilasta on saanut koulutusta Britanniassa muun muassa raketinheitinten käytössä.

Sky Newsin mukaan perinteiset koulutusohjelmat oli unohdettava, sillä sotilaiden on päästävä mahdollisimman pian takaisin rintamalle. Pikakurssit järjestettiin muutamassa viikossa muun muassa Lounais-Englannissa sijaitsevassa Wiltshiressä.

Britannian maavoimien kapteeni James Oliphant kertoo ohjeistaneensa raketinheitinjärjestelmän käytössä, joka pystyy ampumaan 12 rakettia noin 80 kilometrin päähän. Hänen mukaansa ukrainalaisten voimakas halu oppia laitteiden käyttöä tuli jopa yllätyksenä brittisotilaille.

– Me ukrainalaiset olemme taistelumielellä, eräs upseeri sanoi.

Britannian hallitus on ilmoittanut, että se voi antaa neljän kuukauden välein jopa 10 000 jalkaväen sotilaalle tarvittavaa lisäkoulutusta.

Osa ukrainalaisista kokeili harjoitusmaastossa kevyempien haupitsien käyttöä.

– He tietävät, että aikaa oppimiseen on suhteellisen vähän, joten heidän motivaationsa koulutukseen on ollut erinomainen. He vain tekevät töitä, töitä, töitä ja kysyvät monia kysymyksiä, eräs brittiupseeri kertoo.

Taistelutilanteessa liikkeessä pysyminen on erityisen tärkeää. Puolustajien on siirryttävä tuliasemiin ja niistä pois ennen Venäjän mahdollista vastaiskua. Tykistö on noussut ratkaisevaan asemaan Itä-Ukrainan viime viikkojen taisteluissa. Tilannetta on pidetty haastavana, sillä Venäjällä on ollut tietyillä alueilla noin 20-kertainen ylivoima tykistöaseiden määrässä.

Britannian hallitus ilmoitti torstaina myöntävänsä Ukrainalle miljardin punnan eli noin 1,2 miljardin euron verran uutta sotilaallista tukea. Tavoitteena on lähettää puolustajien tueksi ilmatorjuntajärjestelmiä, lennokkeja ja elektronisen sodankäynnin järjestelmiä.

– Kyseessä on ensimmäinen askel, jolla Ukraina pystyy siirtymään Venäjän laittoman hyökkäyksen puolustuksesta kohti hyökkäysoperaatioita, joilla Ukrainan suvereniteetti saadaan palautettua, Britannian hallituksen tiedotteessa todetaan.