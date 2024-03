Tuhannet yksityiset sote-tuottajat odottavat rekisteröintiä – ”Miten tällaiseen on varaa?”

Lähes 3 000 yksityistä sote-palveluiden tuottajaa odottaa toiminnan aloittamista, koska julkisella puolella rekisteröinti on ruuhkautunut. Ruuhkan purkaminen kestää kuukausia.

Asian nostaa esiin viestipalvelu X:ssä Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtaja Sami Pakarinen.

– Miten tällaiseen voi olla ikääntyvässä Suomessa varaa?

Hän viittaa Valviran tiedotteeseen, jonka mukaan sote-palveluntuottajien rekisteröintihakemusruuhkan purku jatkuu. Helmikuun loppuun mennessä hakemuksia oli saatu ratkaistua yhteensä yli 600, mutta jonossa odotti noin 2 950 hakemusta.

Ylijohtaja Markus Henriksson kertoo tiedotteessa, että tilanne on vaikea, mutta uskoo sen kääntyvän paremmaksi kevään aikana, sillä työtä sen eteen tehdään korkeimmalla mahdollisella prioriteetilla.

– Henkilöresurssien vahvistamisen lisäksi rekisterin sähköiseen asiointiin on tehty runsaasti korjauksia ja asiakkaan ohjeita on selkeytetty. Tämä työ edelleen jatkuu. Tällä hetkellä palveluntuottajien on kuitenkin hyvä varautua useamman kuukauden käsittelyaikaan, Henriksson pahoittelee.