Tuhannen euron sähkölasku: Asiantuntijoilta vinkit AL:ssä

Moni suomalainen on saanut korkean sähkölaskun alkuvuonna. Tammikuussa pörssisähkön hinta nousi 15 senttiin kilowattitunnilta, helmikuussa jopa yli 17 senttiin. Aiheesta kertoo Aamulehti.

Oikeuspalveluviraston talous- ja velkaneuvonnan Oulun toimiston yksikkövastaavan Lauri Lanton mukaan yhteydenotot lisääntyvät sähkön hinnan kohotessa.

Yleisin yhteyttä ottava on henkilö, joka on valmiiksi velkaneuvonnan piirissä. Hänellä voi olla jo käynnissä oleva maksujärjestely, mutta sähkölaskun moninkertaistuessa rahat eivät enää riitäkään.

Sähkölasku saattoi omakotitaloasujilla olla jopa 1000 euroa kuukaudessa alkuvuonna.

Jos sähkölaskun maksamiseen ei ole varaan, kannattaa Lanton mukaan ottaa yhteyttä pikaisesti sähköyhtiöön, joiden kanssa voi sopia esimerkiksi laskun maksamisesta useassa osassa.

– Sähköyhtiöt suhtautuvat pääosin hyvin positiivisesti maksusuunnitelmiin, kunhan heihin ollaan yhteydessä hyvissä ajoin, Lantto kommentoi Aamulehdelle.

Maksusuunnitelman neuvotteleminen on hänen mukaansa edullisempaa kuin esimerkiksi korkeakorkoisen luoton ottaminen sähkölaskun maksamiseksi.

Lisämaksuaikaa voi saada joko siirtämällä eräpäivää tai sopimalla laskun maksamisesta useammassa erässä.

Sähkönmyynnin perintää ja laskujen muistutuksia hoitavan Ropo-yhtiön asiakaspalvelujohtaja Samppa Sivenin mukaan talvikaudella sähkölaskuille tehdään tyypillisesti enemmän maksujärjestelyjä, sillä laskut ovat suurempia.

Yhtiön itsepalvelukanavan kautta tehtyjen eräpäivänsiirtojen ja maksujärjestelyjen määrät ovat kuitenkin tässä tammikuussa pysyneet ennallaan.

Ropo suosittelee, että kuluttaja seuraa sähkönkulutustaan oman energiayhtiön tarjoamien palveluiden kautta. Tällöin kulutuksen ja kustannusten muodostumisesta on helpompaa seurata.