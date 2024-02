T&T: Rakennettavaa jopa tuhannella miljardilla – suomalaisyhtiöt valmiita Ukrainan jälleenrakennukseen

Sodan päätyttyä Ukrainassa odottaa jopa tuhannen miljardin rakennusurakka. Tekniikka & Taloudelle asiaa kommentoinut konsulttiyhtiö Fimpecin kansainvälisestä myynnistä vastaava johtaja Luis Rudolphy kuvaa sodanjälkeistä Ukrainaa “historian suurimmaksi rakennustyömaaksi”. Jälleenrakennus järjestetään pitkälti kansainvälisten rahoitusinstituutioiden toimesta.

Fimpecin ohella muun muassa konsulttiyhtiö Miltton on jo valmistellut Ukrainassa suomalaisten ja paikallisten välistä rakennusyhteistyötä. Kiinnostuneita suomalaisyhtiöitä on satoja, yhtiö kertoo. Keskusteluja ukrainalaisten kanssa on käyty molempien yhtiöiden toimesta ministeritasolla.

Erityisesti energia- ja infrastruktuuri on sodan jäljiltä heikossa kunnossa – paikoitellen jopa olematonta. Osaamiselle riittää maassa kysyntää. Suomalainen rakennusala on Ukraina-hankkeiden suunnittelussa nyt kansainvälistä kärkeä:

– Kiinnostus on ollut poikkeuksellista. Suomalaisyrityksillä on, kenties historiallisistakin syistä, halu toimia Ukrainan suhteen etujoukoissa, Milttonin kaupallinen johtaja Jarkko Konttinen kertoo lehdelle.

Joulukuussa Ukrainan rakennusmahdollisuuksista valmistui Suomessa ensimmäinen kansallinen suunnitelma. Vetovastuu on elinkeinoelämällä, mutta myös julkisella sektorilla on halukkuutta kasvattaa suomalaisten hartioita markkinoilla.

Business Finland ja vienninedistäjä Finnpartnership ovat jo jyvittäneet tukia rakennusvientiin. Tällä hetkellä tukea jaetaan rakennushankkeiden kartoittamiseen ja ukrainalaisten kanssa tehtäviin yhteishankkeisiin. Portinvartijana ainakin toistaiseksi toimii ulkoministeriö.

Väkevämpää vipuvartta tarjoaa Finnvera, joka sai vuoden alussa valtuudet taata alan vientikauppoja Ukrainaan. Kauppojen takaamisella tasoitetaan riskejä.