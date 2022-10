Tsekkikenraali: Varokaa Venäjän viidettä kolonnaa

Tsekkiläinen kenraali ja presidenttiehdokas Petr Pavel varoittaa länsimaita sotaa pakenevien venäläisten vastaanottamisesta, Politico kertoo.

Hänen mukaansa Venäjän liikekannallepanoa pakenevat venäläiset muodostavat länsimaille turvallisuusriskin.

– Mobilisoinnin vastustaminen ei ole kapina hallintoa vastaan tai minkäänlaisen tuen osoittamista Ukrainalle. Nämä venäläiset uskovat edelleen Ukrainan rankaisemiseen, mutta eivät vain halua osallistua siihen.

Pavel on myös sitä mieltä, että Venäjän ”kosto” länsimaita kohtaan tulee olemaan paljon pitkäkestoisempi kuin presidentti Vladimir Putinin hallinto.

– Nuoret miehet, jotka yrittävät lähteä maasta, ovat huolissaan omasta elämästään. Se ei tarkoita, että he vastustavat sotaa. Olen varma, että monet heistä tukevat edelleen Putinin nationalistista politiikkaa, Pavel sanoi Politicolle.

Hän luonnehtii sotaa pakenevia ”Venäjän viidenneksi kolonnaksi”.

Vaikka Putin syrjäytettäisiin, se ei Pavelin mukaan olisi loppu Venäjällä vallalla olevalle nationalistiselle ajattelulle. Hän ei usko myöskään, että Venäjällä olisi tapahtumassa vallankaappauksia lähiaikoina.

– Todelliselle oppositiolle ei ole tilaa kasvaa. Edes Aleksei Navalnyi ei ole oikea oppositiojohtaja. Hän ei ole liberaalidemokraatti, hän on vain toisenlainen venäläinen nationalisti vaikka tietysti olisikin parempi neuvottelukumppani kuin maan nykyinen johto.

