Trukki hajosi, pommikonetta lastattiin Venäjällä polkupyörästä

Lentotukikohta Venäjällä pyytää kiireellisiä lahjoituksia, sillä sen viimeinen jäljellä oleva trukki on rikkoutunut 1500-kiloisten pommien lentokoneeseen lastaamisen seurauksena.

Venäläiset sotabloggarit ovat järjestäneet rahankeräyksen uuden, 3000 tonnin kapasiteetin omaavan haarukkatrukin ostamiseksi, joka maksaa noin 1,5 miljoonaa ruplaa (16500 euroa). Asiasta kertoo brittiläinen historioitsija Chris Owen X-ketjussaan.

– Viimeinen toimiva kuormaaja on murtunut FAB-1500-[pommien] painon alla lastaten niitä sankarillisesti SU-34:ään, War History Weapons -kanavan Kirill Fedorov sanoo Telegramissa.

Jo aiemmin kuljetusvälineiden puutteen vuoksi lentotukikohdassa on jouduttu turvautumaan polkupyörään, Fedorov kertoi aiemmin.

– Toimitus rahtiin keinolla millä hyvänsä. Ps. Tämä ei ole vitsi, tosiaan ajoin lähes 1 km, Fedorov siteerasi lentotukikohdassa työskentelevän viestiä viime vuonna.

Fedorovin mukaan 600 taistelulentoa tehnyt pilotti vetoaa Venäjän kansaan ja kaikkiin Venäjää tukeviin, että he ostaisivat kiireesti uuden trukin, jotta jalkaväkeä tukeva pommien virta Ukrainaan ei heikkene.

Vetoomus on herättänyt epäuskoa venäläisissä Telegramin käyttäjissä, jotka epäilevät sitä huijaukseksi.

– Luulin, että tämä on aprillipila, eräs sanoo.

Toiset eivät voi uskoa, että Venäjän ilmavoimilla on niin paha kalustopula, että sen täytyy turvautua joukkorahoitukseen.

– En ikinä usko, että ilmavoimat tarvitsee jotain surkeaa kuormaajaa, joka maksaa vähemmän kuin FAB-pommi itsessään, toinen käyttäjä ällistelee.

Kommentit torjuva Fedorov muistuttaa, että hyökkääjän sotaponnistelut jo tällä hetkellä riippuvat paljon henkilökohtaisesti rahoitetusta tai lahjoitetusta kalustosta.

– Karmea määrä ihmisiä elää eri todellisuudessa ja ei tiedä, että toisinaan kaksi kolmasosaa miehittämättömien ilma-alusten operaattorien palkoista menee niihin samoihin Maviceihin (drooneihin).

– Että teknikot ovat ostaneet työkaluja lentokonehuoltoon omilla rahoillaan. Että panssarivaunujen ja taisteluajoneuvojen korjaamoissa joskus laitetaan kalustoa kuntoon omilla rahoilla, Fedorov luettelee.

Venäläinen panssarivaunun kuljettaja tukee Fedorovin näkemystä ja sanoo, että valinta on tehtävä sen välillä, käyttääkö ”kulunutta roskaa” vai uusia, omalla kustannuksella ostettuja osia ja tarvikkeita. Hän kertoo käyttäneensä itse 20000 ruplaa, koska vaihtoehtona olisi ollut vanhojen osien asennus tankkiin, joista muutenkin on hurja pula.

2/ Russian warbloggers have banded together to fundraise for a new forklift with a capacity of 3 tons, costing around 1.5 million rubles ($17,800). Kirill Fedorov of the 'War History Weapons' Telegram channel writes: — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) March 24, 2025

4/ "‼️👉A pilot with 600 combat sorties, who has been flying non-stop since 24.02.22, appealed to the people of Russia and all sympathisers with a request to URGENTLY buy a Loader so that the flow of bombs supporting our infantry does not weaken." — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) March 24, 2025

6/ Others can't believe that the Russian air force is so short of equipment that it has to crowdfund. "I will never believe that the air force needs a shitty loader that costs less than the FAB itself," one Telegram user says. — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) March 24, 2025

8/ "1) A shitload of people live in a different reality and don't know that sometimes 2/3 of UAV operators' salaries go to those same Mavic [drones]. 2) That technicians bought tools for servicing aircraft with their own money. — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) March 24, 2025

10/ "They took my tank out for repairs, replaced the engine, the first thing they do is conduct an investigation into how the engine died, in my case the rings snapped, they gave me a new engine and now the dilemma arises, buy pipes and antifreeze at my own expense or… — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) March 24, 2025