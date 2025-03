Tragedia Liettuassa: Neljä amerikkalaista katosi syvälle suohon

Liettuassa katosi keskiviikkona neljä Yhdysvaltain asevoimien sotilasta. Sotilaat olivat harjoituksessa ja liikkeellä panssaroidulla M88 Hercules -ajoneuvolla Itä-Liettuan Pabradėssa lähellä Valko-Venäjän rajaa, Yhdysvaltain armeija kertoi. Sotilaat kuuluivat 3. jalkaväkidivisioonan 1. prikaatiin.

Liettuan puolustusministeri Dovilė Šakalienė kertoi torstaina aamulla pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että sotilaiden ajoneuvo on paikannettu noin viiden metrin syvyyteen vetisen mudan alle. Maasto on soinen, joten nosto-operaation kesto ja onnistuminen riippuvat siitä, miten vettä ja maa-ainesta saadaan poistettua.

M88 Hercules -hinaus- ja korjausvaunua käytetään toisten vaunujen hinaamiseen ja pelastamiseen. Yksi M88 Hercules painaa mallista riippuen 51–64 tonnia.

Tilannetta ei helpota se, että ajoneuvon läheltä kulkee kaasuputki, jota ei voi vahingoittaa, kertoo Liettuan yleisradioyhtiö LRT. Kaasuyhtiö on kuitenkin varmuuden vuoksi keskeyttänyt jakelun kyseisellä putkiosuudella.

Šakalienėn ja Liettuan asevoimien komentajan Raimundas Vaikšnorasin mukaan suolla on työskennelty koko yö. Keskiviikkona hämmennystä ehti aiheuttaa Naton pääsihteeri Mark Rutten lausunto, sillä Rutte ilmoitti sotilaiden kuolleen. Sotilaista ei vielä torstaina aamulla ollut näköhavaintoja, joten on ollut toistaiseksi mahdotonta varmistua siitä ovatko he ajoneuvossa sisällä.

– Kaikki mahdollisuudet tarkistetaan, puolustusministeri Šakalienė sanoi. Hänen mukaansa kadonneet sotilaat olivat saapuneet Liettuaan noin kaksi kuukautta aiemmin. Heidän läheisiinsä on otettu yhteyttä.