Torstaina mitattu kevään korkein lämpötila

Ahvenanmaalla on tänään torstaina mitattu vuoden toistaiseksi korkein lämpötila, 10,1 astetta, Foreca kertoo.

Vuoden aiempi korkein lämpötila oli 13. helmikuuta Kaarinassa mitattu 9,1 astetta.

– Lämpimämpää ilmaa on virrannut Ahvenanmaalle ja maan eteläosaan lounaasta, paikoin aurinkokin on paistanut. Myös etelässä käydään kuitenkin perjantain vastaisena yönä ehkä aivan rantaviivaa lukuun ottamatta hieman pakkasella. Päivisin etelässä on vähän keväisempiä lämpötiloja vielä parin päivän ajan, mutta viikonloppuna kylmää ilmaa alkaa valua myös maan eteläosaan, toteaa Forecan meteorologi Joonas Koskela blogissa.

Lämpötiloissa on nähty torstaina suuria eroja, sillä Lapin itäosassa Savukoskella mitattiin varhain torstaiaamuna 34,8 astetta pakkasta. Lukema oli lähellä tämän talven toistaiseksi kylmintä lämpötilaa, joka on 6. maaliskuuta Utsjoella mitattu 35,0 pakkasastetta.

Myös useilla muilla havaintoasemilla Lapissa oli torstain vastaisena yönä yli 30 astetta pakkasta. Sää on Lapissa korkeapaineen vaikutuksesta selkeää ja heikkotuulista.

– Pohjoisessa on nyt selvästi ajankohdan keskimääräisiä lukemia kylmempää, torstain vastaisen yön kylmimmät lukemat Lapissa ovat jopa poikkeuksellisen kylmiä ajankohtaan nähden. Sää myös jatkuu pohjoisessa kylmänä, perjantain vastainen yö on jälleen hyvin kylmä. Edellisyön tavoin pakkasta on pohjoisessa perjantain vastaisena yönä laajalti 20–30 astetta, paikoin 30–35 pakkasasteenkin lukemat ovat mahdollisia. Selkeässä säässä pakkanen kuitenkin heikkenee jopa 15–20 astetta aamun kylmistä lukemista iltapäiväksi, Joonas Koskela sanoo.

Sää jatkuu tulevina päivinä vaihtelevana. Perjantaina matalapaineen osakeskus saapuu Pohjanmaan seudulle.

– Se tuo mukanaan lumisateita ja sadealueen eteläosassa voi sataa paikoin myös vettä. Päivän mittaan sateet liikkuvat koilliseen ja ulottuvat illalla Lapin eteläosasta Kainuuseen. Lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa päivällä laajalti 0 ja 5 asteen välillä. Lapissa pakkanen heikkenee 5 ja 15 asteen välille, Koskela sanoo.

Seuraava runsas sadealue on ennusteiden mukaan saapumassa lounaasta maan eteläosaan perjantai-illan aikana. Lauantaina matalapaine väistyy itään. Tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisen puolelta.

– Etelässä päivälämpötila voi vielä lauantaina käydä paikoin viidessä asteessa, mutta lauantai-illaksi sää pakastuu jo lähes koko maassa. Päivä on laajalti poutainen, lännessä ja pohjoisessa myös melko aurinkoinen. Idässä on matalapaineen jäljiltä runsaampaa pilvisyyttä, Koskela ennustaa.

Sunnuntain vastaisena yönä maan eteläosaan levinnee vähitellen lumisateita.

– Sunnuntaina päivällä lumisateet jatkuvat etelässä. Lämpötila on koko maassa pakkasella. Lapissa korkeapaine pitää edelleen pintansa, sää on siellä laajalti selkeää ja aurinkoista. Pakkaset heikkenevät jälleen enimmäkseen 5 ja 10 asteen välille.

Ensi viikon ennusteissa ei ole näkyvissä keväistä virettä ja viikko näyttää Koskelan mukaan kylmältä koko maassa.

– Ajoittain etelästä tai kaakosta voi päästä virtaamaan vähän lauhempaa ilmaa, jolloin lämpötila voi käväistä plussan puolella ja sade olla vettä etelässä, Joonas Koskela toteaa.