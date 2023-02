Torstaille luvassa runsaita lumisateita

Laajat lumisateet levittäytyvät Suomeen torstaina, Foreca ennustaa. Myös tuuli voimistuu. Ensimmäiset lumisateet yltävät torstaiaamuun mennessä jo läntisimpään Suomeen ja Länsi-Lappiin.

Ajokeli on lumisateisilla alueilla huono sekä heikkenevän näkyvyyden että paikoin tielle kertyvän lumen vuoksi. Varsinkin Lounais-Suomessa myös lauhtuva sää lisää teiden liukkautta.

– Torstain aikana lännestä leviää lumisadetta koko maan pituudelta, ja rintama liikkuu hiljalleen kohti itää. Samalla sää pilvistyy, ja Suomessa puhaltaa kohtalainen etelänpuoleinen tuuli, Forecan meteorologi Anna Latvala ennustaa blogissa.

Vuorokauden aikana lunta sataa enimmäkseen 1–10 senttimetriä, Keski- ja Pohjois-Lapissa monin paikoin 5–15 senttimetriä.

– Pakkasta on torstaina päivällä maan etelä- ja länsiosassa enimmäkseen 0–5 astetta, ja Ahvenanmaalla ja lounaisrannikolla lämpötila kohoaa nollan tuntumaan tai vähän suojan puolelle. Maan itä- ja pohjoisosassa on 5–13 pakkasastetta, kylmintä on aivan idässä Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella, Latvala ennustaa.

Latvalan mukaan sateet vähenevät loppuviikolla, mutta sää jatkuu kylmänä.