Tokmanni toivoo myös eläkeläisten hakevan kesätöihin

Tokmanni-halpakauppaketju kertoo avanneensa kesätyöhaun. Täysi-ikäisille suunnattuja kesätyöpaikkoja voi hakea Tokmannin verkkosivuilla 7.1.–12.2. Haku alaikäisille, vähintään 14 vuotta täyttäneille suunnattuun kesäharjoitteluun käynnistyy helmikuun puolivälin tienoilla.

Tokmannilla arkeen kuuluu monenlaista merkityksellistä tekemistä, henkilöstö- ja vastuullisuusjohtaja Sirpa Huuskonen kertoo.

– Aktiivisuudesta ja reippaudesta on Tokmannilla paljon apua, sillä myymälöissämme erittäin tuttua puuhaa ovat etenkin kuorman purkaminen, tuotteiden hyllyttäminen sekä kassatyö ja muu asiakaspalvelu. Myös esimerkiksi hallinto- ja logistiikkakeskittymässämme Mäntsälässä pääsee sekä oppimaan monenlaista uutta että hyödyntämään jo kertynyttä osaamista.

Täysi-ikäisille suunnattua kesätyötä hakemaan Tokmanni toivoo tiedotteessa monipuolista tekemistä kaipaavia ihmisiä, myös vaikkapa jo eläkeikään yltäneitä konkareita.

Huuskosen mukaan työtehtäviä voidaan jakaa esimerkiksi osaamisen ja koulutuksen tai mielenkiinnon mukaan. Myymälöissä tekemistä riittää paitsi kassa-alueella myös esimerkiksi pukeutumisen, nikkaroinnin, kodintekniikan, vapaa-ajan, kosmetiikan ja elintarvikkeiden osastoilla. Varastotyötä on tarjolla yhtiön logistiikkakeskittymässä Mäntsälässä sekä määräaikaisiin että toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin.

Toimistyöhön puolestaan voi hakeutua kesäksi esimerkiksi asiakaspalveluun, tavaranvirranohjaukseen ja -täydennykseen sekä huolintaan liittyviin työtehtäviin. Muiden töiden ohella Tokmannilla voi päästä tuottamaan sisältöä myymälöiden sosiaalisen median kanaviin.

Vaikka usein puhutaan kesätöistä, riittää Tokmannilla tekemistä usein jo varsin aikaisesta keväästä lähtien, Huuskonen kertoo.

– Kevät on meille vilkasta aikaa, sillä panostamme vahvasti muun muassa puutarhasesonkiin.

– Onnistuaksemme asiakkaidemme palvelemisessa palkkaamme mielellämme esimerkiksi puutarhanhoidosta kiinnostuneita, puutarha-alan opiskelijoita ja kokeneitakin puutarha-alan osaajia työskentelemään muun muassa valikoimiimme kuuluvien kasvien parissa, hän jatkaa.

Viime vuonna Tokmanni-ketjun myymälöissä, varastoilla ja toimistolla ahkeroi yhteensä yli 1700 kesätyöntekijää ja -harjoittelijaa.