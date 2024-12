Toimivia yrityksiä poistettiin rekisteristä – ”en muista milloin näin ripeästi olisi puututtu”

Työministeri Arto Satonen (kok.) esitteli keskiviikkona eduskunnan täysistunnolle kaupparekisterilain muutosehdotukset. Lakiin lisätään säännökset selvitystilaan tai kaupparekisteristä poistettavaksi määrätyn osakeyhtiön tai osuuskunnan selvitystilan lopettamisesta tai palauttamisesta rekisteriin.

Säännökset koskevat ilmoitusvelvollista, joka on poistettu kaupparekisteristä laiminlyötyään ilmoitusvelvollisuutensa.

Ministerin mukaan kyse on nykylain kohtuuttomuuksien korjaamisesta.

– Lainsäädännön taustalla on se, että alkusyksystä alkoi nousta esiin tilanteita, joissa aivan toimivia yrityksiä poistettiin kaupparekisteristä ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti on saattanut johtua esimerkiksi inhimillisestä erehdyksestä tai tahattomasta virheestä, jonka seuraamus on kuitenkin ollut kohtuuton, työministeri Arto Satonen sanoi.

– Vaikka tiedot olisi toimitettu myöhemmin, ei lainsäädäntö ole mahdollistanut patentti- ja rekisterihallitusta palauttamaan yritystä takaisin kaupparekisteriin. Tämä on käytännössä tehnyt yritystoiminnan mahdottomaksi.

Jatkossa yritys voidaan palauttaa kaupparekisteriin, kun laissa säädetyt edellytykset täyttyvät eli laiminlyönti korjataan.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz ihmetteli muutoksen ainutlaatuisuutta ja kiitti ministeriä ja hallitusta.

– Tähän ilmeiseen kohtuuttomuuteen, ilmeiseen epäkohtaan, joka yksittäistapauksen kautta tuli ilmi ja tietoomme, on nopeassa aikataulussa aikaansaatu korjaus lakiin. Me kaikki luemme lähes viikoittain mediasta juttuja, jotka saavat meidät pyörittelemään päätämme, että voiko todellakin laki olla sellainen, että tällainen seuraus, tällainen kohtuuton seuraus, tällainen älytön seuraus, on laista johtunut, Ben Zyskowicz sanoi.

– Ja kun me pyörittelemme päätämme kansanedustajina ja kansalaisina, niin äärettömän harvoin tapahtuu niin, että tällaisen ilmeisen epäkohdan, ilmeisen kohtuuttomuuden korjaamiseen hallituksessa ja hallituksen alaisessa virkakunnassa ripeästi ryhdytään. Totta kai ymmärrän, että usein kohtuuttomiksi koettujen tilanteiden takana voi olla huomattavia taloudellisia syitä — emme voi kaikkia epäkohtia ja kohtuuttomuuksia korjata jo pelkästään sen vuoksi, että niihin liittyisivät huomattavat kustannukset, jos korjauksiin lähdettäisiin — mutta usein näemme tällaisia järjettömyyksiä, joissa on vaikea kuvitella mitään taloudellisia esteitä tilanteen korjaamiselle tai mitään muitakaan perusteltuja esteitä tilanteen korjaamiselle, ja kuitenkin äärimmäisen harvoin tartutaan ministerin toimesta tai hallinnon toimesta saman tien asiaan ja korjataan ongelma.

Zyskowicz totesi, että ”vaikka olen ollut täällä talossa hyvin pitkään – monien mielestä jo liiankin pitkään – niin en kyllä muista, mikä olisi ollut edellinen vastaava tilanne, jossa jonkin yksittäistapauksen kautta, joka mediassa kerrotaan, olisi havaittu, että tässä on selvä ongelma laissa, ja lähdetty näin ripeästi lakia korjaamaan”.

– Voisin luetella vaikka kuinka monta sellaista asiaa, jotka itse olen havainnut, että miksi tuo on noin, miksei sitä korjata, mutta mitään korjaustarvetta ei missään varsinaisesti ole nähty — siis tarkoitan, että mikään hallitus ei ole ryhtynyt asiassa toimiin.